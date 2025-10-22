La Mancomunidad de Aguas Río Algodor recupera más de 200 kilómetros de caminos rurales

La Mancomunidad de Aguas Río Algodor que preside Emilio Bravo continúa demostrando que su labor va mucho más allá de la gestión del agua. A través de su servicio de arreglo y mantenimiento de caminos rurales, esta entidad supramunicipal contribuye directamente al bienestar ... de los vecinos, al desarrollo del sector agroalimentario y a la cohesión del territorio.

Solo en lo que va de año, la brigada de caminos de la mancomunidad a cuyo frente está Agustín Fernández, ha intervenido en más de 200 kilómetros de vías rurales, empleando entre 8.000 y 10.000 toneladas de material de relleno para mejorar el firme y la transitabilidad de los caminos principales en municipios como Sonseca, Villaminaya, Orgaz, Los Yébenes, Lillo, Quintanar de la Orden, Miguel Esteban, El Toboso y Mora, entre otros.

«Nuestro propósito es mantener en las mejores condiciones posibles la red principal de caminos de todos los pueblos que cuentan con nosotros», explica Agustín, quien coordina un equipo de cuatro profesionales y un parque de maquinaria compuesto por camiones de aporte y cuba, motoniveladora, rodillo y retroexcavadora.

Con un presupuesto anual cercano a los 300.000 euros, este servicio es uno de los más valorados por los municipios mancomunados, especialmente en épocas de cosecha. «Los caminos rurales son las arterias que conectan la actividad diaria de agricultores, ganaderos y vecinos. Un camino en mal estado supone pérdidas de tiempo, averías y dificultades que acaban afectando a toda la comunidad», explica Bravo.

El responsable destaca también la importancia del mantenimiento preventivo frente a fenómenos meteorológicos adversos como las lluvias torrenciales, las danas o las heladas. En situaciones extremas, la brigada ha llegado incluso a intervenir para auxiliar a pastores incomunicados durante temporales o rehabilitar accesos a instalaciones municipales.

El calendario de trabajo se adapta a las necesidades agrícolas de cada comarca, atendiendo tanto a las zonas de viñedo y olivar como a las de cereal. «Ahora estamos en el Camino de la Solana en la comarca de Orgaz, uno de los principales de la zona de cara a la campaña de la aceituna», señala el responsable de la brigada.

La planificación, el compromiso y la cercanía definen la labor de esta brigada, cuyo trabajo diario no solo mejora los caminos, sino también la calidad de vida de miles de personas. En palabras de Emilio Bravo, «el beneficio se lo lleva toda la población, pero especialmente los agricultores, que dependen de que estos caminos estén siempre transitables».

Con más de 45 municipios adheridos, la Mancomunidad de Aguas Río Algodor refuerza así su papel como referente en servicios públicos de proximidad, trabajando desde lo local para fortalecer el bienestar colectivo, el desarrollo rural y la sostenibilidad del territorio.