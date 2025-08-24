La lucha continúa: un centenar de personas piden que se construya la estación de tren Madridejos-Consuegra

JULIO GARCÍA ORTIZ Toledo 24/08/2025

Convocados por la Plataforma por la Conexión Ferroviaria en la Comarca de Madridejos-Consuegra, cerca de un centenar de vecinos, la mayoría pertenecientes dicho colectivo, se dejaban oír este sábado por la noche frente al campo de fútbol de Madridejos, donde tuvo lugar la actuación de orquesta Panorama.

Se trata de una nueva actuación reivindicativa encaminada a la concesión de una estación de ferrocarril entre las citadas localidades en la nueva línea del AVE Madrid-Jaén. Según declaraciones de José Damián García-Moreno, portavoz de la plataforma, «nuestro objetivo es una carrera sin fondo, pero lo vamos a conseguir, pues está en juego el futuro y el progreso de nuestra comarca«.

Los miembros de la plataforma defienden el tramo ferroviario Mora-Alcázar de San Juan, dentro de la nueva línea Madrid-Alcázar-Jaen. «Nuestros pueblos están perdiendo habitantes de una forma muy acentuada desde 2008, casualmente cuando se aprobó que Madridejos y Consuegra tuviéramos estación de tren para viajeros y mercancías, que ya lo veíamos como un revulsivo contra la despoblación y la falta de oportunidades en nuestros pueblos, y que a día de hoy se ha acentuado«, dijo este miércoles en Toledo el portavoz García-Moreno, quien explicó que la construcción de este tramo ferroviario permitiría viajar desde Alcázar de San Juan, Madridejos y Consuegra a Madrid en unos 45 minutos.

Con el lema 'Contra la despoblación, por el progreso de nuestra comarca: con el tren tendremos mejor panorama', que hace un guiño a la actuación en Madridejos de la orquesta Panorama, una de las mejores del país, se pretende llamar la atención sobre el Ministerio de Transportes por la dejadez de este proyecto, que 17 años después sigue sin llevarse a cabo. Además ha surgido una nueva amenaza: que la conexión Madrid-Jaen se realice mediante un baipás en la zona de Montoro, lo que dejaría fuera a las dos poblaciones toledanas.