El legado de Roberto Jurado, investigador de Rielves, ya forma parte del patrimonio de Toledo

La familia de Roberto Jurado, investigador de la historia de Rielves, ha hecho entrega a la Diputación de Toledo de toda la documentación que él reunió durante su intensa y corta trayectoria profesional y personal. Este valioso legado documental permitirá conservar, estudiar ... y poner en valor el trabajo que Roberto desarrolló y que dejó una huella significativa en quienes le conocieron.

La donación ha sido posible gracias a la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Rielves, que ha acompañado a la familia en este proceso y ha facilitado que este material pase a formar parte del patrimonio documental de la provincia.

Noticia Relacionada Rielves nombra Hijo Predilecto a título póstumo a Roberto Jurado por su labor histórica ABC El Ayuntamiento reconoce la inestimable contribución de Roberto Jurado al patrimonio cultural de Rielves a través de la preservación documental

Con este gesto, la familia de Roberto reafirma su voluntad de que su labor y su memoria permanezcan vivas y accesibles para las generaciones presentes y futuras.

A esta donación se suma el reconocimiento aprobado a finales de octubre por el Ayuntamiento de Rielves, que decidió nombrar a Roberto Jurado Pérez Hijo Predilecto de la localidad, a título póstumo. Un reconocimiento, que según informaron fuentes municipales, se otorgó en agradecimiento a su implicación, dedicación y esfuerzo inigualable en la recopilación y preservación de la historia de la localidad. «Su incansable labor ha contribuido de manera ejemplar a mantener viva la memoria colectiva de Rielves, dejando un legado que permanecerá en el tiempo».