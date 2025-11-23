Suscribete a
El legado de Roberto Jurado, investigador de Rielves, ya forma parte del patrimonio de Toledo

Durante años reunió un gran legado documental que, a partir de ahora, podrá ser consultado por investigadores en la institución provincial

La familia de Roberto Jurado posa con la documentación cedida a la Diputación de Toledo
ABC

La familia de Roberto Jurado, investigador de la historia de Rielves, ha hecho entrega a la Diputación de Toledo de toda la documentación que él reunió durante su intensa y corta trayectoria profesional y personal. Este valioso legado documental permitirá conservar, estudiar ... y poner en valor el trabajo que Roberto desarrolló y que dejó una huella significativa en quienes le conocieron.

