La Junta supedita el nuevo colegio de Santa Cruz del Retamar (Toledo) a contar con terrenos adecuados

La situación de los alumnos del Colegio Público Nuestra Señora de la Paz de Santa Cruz del Retamar, en la provincia de Toledo, es insostenible. Así lo denunciaba ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha la 'popular' Carolina Agudo, una intervención que desde la zona de invitados siguió al dedillo el alcalde del municipio, Ángel Martín Montoro, también del PP y que tuvo respuesta por parte del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Como ha explicado el consejero, el alcalde de esta localidad conoce desde el pasado 8 de agosto que la construcción del nuevo colegio está supeditada a «un estudio hidrológico» porque por los terrenos elegidos para la nueva infraestructura pasa un arroyo. «No vamos a construir un colegio en esta parcela hasta que cumpla con todos los requisitos técnicos», ha dicho.

El estudio hidrológico, como ha señalado Amador Pastor «no lo tiene que hacer la Junta» por lo que ha invitado al Ayuntamiento del PP ha impulsar la documentación requerida como paso previo a sentar las bases de las futuras escuelas. «Se lo pregunté el 13 de junio y el Ayuntamiento no contestó. Se lo preguntamos hace unos días y el Ayuntamiento no contestó», ha afirmado el responsable autonómico de Educación en base a la petición del PP en el Parlamento regional.

Clases en dos edificios

Por su parte, desde el PP han incidido en que desde el curso 2020-2021 el colegio de Santa Cruz del Retamar precisa de más espacio para acoger al número total de alumnos matriculados, que reciben clases en dos edificios: el colegio, con una antigüedad según Carolina Agudo de 90 años, y la Casa de la Cultura.

Desde el PP han reiterado la necesidad imperante de contar con esas nuevas instalaciones apoyando su discurso con fotografías del estado actual del centro educativo. «Las clases de Educación Física las tienen que dar en plena calle vallada por las mañanas, aunque los chavales para no ser atropellados tienen que andar con cuidado y subirse corriendo a las aceras cuando pasa un coche o un camión», ha dicho Carolina Agudo.

Al finalizar las intervenciones, las Cortes han aprobado la resolución del PSOE para instar a Junta «a garantizar la continuidad de los proyectos educativos en todas las provincias y la seguridad jurídica en los ayuntamientos que colaboran en su desarrollo».