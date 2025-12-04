Las Jornadas Cervantinas de Esquivias formarán parte de un «ambicioso» proyecto sobre la historia de España

La localidad de Esquivias (Toledo) acogerá del 6 al 14 de diciembre la XLVI edición de las Jornadas Cervantinas, declaradas de Interés Turístico Regional, una cita que formará parte de un «ambicioso» proyecto sobre la historia de España en los pueblos.

... El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha participado este jueves en la presentación de este evento, donde, junto a la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, y la responsable de la Casa Museo Cervantes, Susana García, ha subrayado que estas Jornadas Cervantinas «se convierten en una cita imprescindible».

Noticia Relacionada Las mancomunidades reivindican su papel de gestores eficientes de los servicios públicos A. González Jerez Esquivias acoge este miércoles y el jueves el primer encuentro regional de estas administraciones que agrupan ayuntamientos

Las jornadas contarán con actividades ya tradicionales como en la escenografía de la boda, exposiciones de artistas, degustaciones gastronómicos y la gala del día 12. Pero también habrá novedades, que convertirán a Esquivias «en un auténtico escenario» del Siglo de Oro en el 2025. «Son días en los que el municipio se transforma para que la historia cobre vida con la participación de vecinos, asociaciones y colectivos que sostienen con orgullo esta identidad», ha señalado Romera.

Y por eso ha anunciado que las Jornadas Cervantinas y Esquivias se van a incorporar «a un proyecto que vamos a desarrollar a partir del mes de enero con la aportación de este certamen en el relato provincial, sobre lo que es la historia de España a través de nuestros pueblos. Es una parte más de lo que significó la historia de España en un pueblo tan importante como Esquivias, que queda reflejado cada año».

Romera ha subrayado que estas jornadas «demuestran el potencial cultural de los pueblos de la provincia y el papel que desempeñan en la difusión de nuestra historia y de nuestro patrimonio, elementos fundamentales para seguir construyendo un futuro basado en la identidad, el turismo y el desarrollo local».

Una cita indispensable

El programa de esta edición combina las actividades que ya son tradicionales, como la escenificación de la boda, la exposición de artistas locales, los actos gastronómicos o la gala del día 12; con nuevas propuestas que enriquecen la oferta cultural del municipio y convierten a Esquivias en un auténtico escenario del Siglo de Oro a lo largo de toda la semana.

Por su parte, la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, ha querido agradecer a la Diputación su apoyo constante y ha indicado que «llevamos ya 46 años celebrando ese matrimonio entre Cervantes y Catalina de Salazar que se celebraron en Esquivias».

Así, ha anunciado que «en el año 2026 en Esquivias se celebra el 400 aniversario del fallecimiento de Catalina de Palacios y el Ayuntamiento prepara eventos durante todo el año para esa celebración de un personaje tan ilustre para Esquivias«.

Por su parte, la directora de la Casa Museo Cervantes, Susana García, ha destacado el espacio elegido para la presentación «un lugar tan simbólico y profundamente ligado a nuestra historia, como es la Casa Museo Cervantes. Entre estas paredes vivieron Cervantes y Catalina y en estas instancias se inspiraron personajes, episodios y escenas que forman parte de la literatura universal».

Se ha referido también a la fecha del 12 de diciembre como la fecha que da sentido a las Jornadas Cervantinas, como es la boda de Cervantes y Catalina. Y ha adelantado que este año el Ayuntamiento de Esquivias ha preparado un programa que combina cultura, tradición, historia, gastronomía, arte y muchas actividades transversales.

Entre las principales novedades de esta edición, entre las que se encuentran la presencia de los gigantes y cabezudos, que aportarán un carácter festivo renovado; el estreno de nuevo vestuario para las recreaciones históricas; la inauguración de la escultura 'Entre Versos... Amor', dedicada a Cervantes y Catalina; la incorporación de teatro interactivo dirigido al público familiar; y otras actividades que permitirán al público adentrarse de una forma diferente en la historia del escritor y su relación con la localidad.