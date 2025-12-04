Las Jornadas Cervantinas de Esquivias formarán parte de un «ambicioso» proyecto sobre la historia de España

Suscribete a
Del 6 al 14 de diciembre la localidad toledana acogerá esta cita, declarada de Interés Turístico Regional

Esquivias llega con entusiasmo a sus 45 Jornadas Cervantinas

Autoridades en la presentación de las Jornadas Cervantinas de Esquivias
La localidad de Esquivias (Toledo) acogerá del 6 al 14 de diciembre la XLVI edición de las Jornadas Cervantinas, declaradas de Interés Turístico Regional, una cita que formará parte de un «ambicioso» proyecto sobre la historia de España en los pueblos.

... El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha participado este jueves en la presentación de este evento, donde, junto a la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, y la responsable de la Casa Museo Cervantes, Susana García, ha subrayado que estas Jornadas Cervantinas «se convierten en una cita imprescindible».

