Un incendio en una fábrica de Yeles suspende la circulación ferroviaria en un tramo de Toledo y afecta la conexión entre Madrid y Andalucía

Un incendio en una fábrica de Yeles cercana a la vía ha motivado que Adif suspenda la circulación en un tramo de la línea entre Yeles y La Sagra y afecta a la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha, ha informado ADIF.

La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad y los bomberos están actuando en la zona. Según ha informado el 112, se trata de un incendio originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido aviso a las 18.31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial 'La Torrecilla Chica'.

No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.