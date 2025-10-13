Suscribete a
Illescas y Ecovidrio ponen en marcha una campaña extraordinaria para mejorar la recogida de vidrio

Se instalarán 32 nuevos contenedores verdes, complementarios a los contenedores ya existentes en calle para ampliar la infraestructura y facilitar el reciclaje

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, en la recepción de los nuevos contenedores
El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, en la recepción de los nuevos contenedores

Toledo

El Ayuntamiento de Illescas junto a Ecovidrio, único SCRAP especializado (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) que gestiona la recogida selectiva del vidrio desde el origen, utilizan, por primera vez, la inteligencia artificial en una iniciativa ciudadana. El objetivo es incrementar las toneladas de envases de vidrio recogidas a través del contenedor verde, mejorar sus tasas de reciclado y movilizar a la ciudadanía para que interiorice la importancia del reciclaje de envases de vidrio.

