Illescas y Ecovidrio ponen en marcha una campaña extraordinaria para mejorar la recogida de vidrio

El Ayuntamiento de Illescas junto a Ecovidrio, único SCRAP especializado (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) que gestiona la recogida selectiva del vidrio desde el origen, utilizan, por primera vez, la inteligencia artificial en una iniciativa ciudadana. El objetivo es incrementar las toneladas ... de envases de vidrio recogidas a través del contenedor verde, mejorar sus tasas de reciclado y movilizar a la ciudadanía para que interiorice la importancia del reciclaje de envases de vidrio.

Gracias a las capacidades tecnológicas de Ecovidrio, y en el marco de su Plan de Transformación Digital, se han analizado los datos de recogida diarios de los contenedores del municipio. Esa información se ha puesto en contexto con variables sociodemográficas representativas tales como la densidad poblacional o el consumo, entre otras.

Los resultados se han comparado con los obtenidos en otras ciudades de España y así se han identificado las unidades censales de Illescas en las que es prioritario actuar porque potencialmente se está «perdiendo» recogida selectiva respecto a los niveles que cabrían esperar de la zona.

Así, el Ayuntamiento de Illescas y Ecovidrio han decidido actuar sobre la zona centro, Parque Manuel de Vega y Avenida Castilla-La Mancha, en concreto en 5 unidades censales y 4.000 domicilios.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, confía en el «compromiso de la ciudadanía en el cuidado del entorno y de la mano del Ayuntamiento y Ecovidrio se pedirá, de nuevo, su colaboración para mejorar en la separación de residuos en origen«. Desde la Concejalía de Medioambiente, dirigida por Belén Beamud, «se pone a disposición de cada vecino y vecina recursos que les ayudan a reciclar, a la vez, que se desarrollan campañas que fomenten la recogida selectiva, en esta ocasión del vidrio».

Este lunes, el alcalde de Illescas, junto con la concejala de Medioambiente, ha acudido al punto limpio para recepcionar los nuevos contenedores de la mano de Carlos del Corte, gerente de Ecovidrio de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

Movilización ciudadana

Los más de 10.000 vecinos y vecinas residentes en las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas y un equipo de educación ambiental realizará visitas a sus domicilios para proporcionarles información sobre la campaña, resolver dudas y poner de manifiesto la importancia del reciclaje de envases de vidrio para el medioambiente y el futuro sostenible de Illescas.

Fruto del análisis, se instalarán 32 nuevos contenedores verdes, complementarios a los contenedores ya existentes en calle para ampliar la infraestructura y facilitar el reciclaje a la ciudadanía.

La campaña se verá reforzada con estrategias innovadoras de sensibilización ciudadana a través de campañas digitales ultra segmentadas, para cada sección censal. Estas nuevas herramientas permitirán llegar a cada hogar de una manera muy personalizada con spots, impactos en sus móviles, televisión digital conectada o publicidad exterior a través de mupis y marquesinas.

Economía circular

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Hoy en día, se reciclan 7 de cada 10 envases de vidrio en nuestro país. Un sencillo gesto, como depositar el vidrio en el contenedor verde, se traduce en numerosos beneficios ambientales relacionados con la lucha contra el cambio climático, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Con solo 10 botellas de vidrio se logra ahorrar la energía que consume un smartphone durante casi un año y evitar la emisión de gases de efecto invernadero que genera un coche en 15 kilómetros.