Un homenaje en verso a Machado desde Castillo de Bayuela (Toledo)

Pilar de Valderrama y su nieta Alicia Viladomat, en una fotografía antigua

Sevilla dio a luz hace siglo y medio en el Palacio de las Dueñas al poeta más joven de la Generación del 98, Antonio Machado. Ahora, un pequeño municipio toledano de la Sierra de San Vicente, Castillo de Bayuela, le rinde homenaje en el marco de la XIV edición del Premio Internacional de Poesía Ángel Deza, un certamen que se consolida en el panorama literario internacional con más de 500 obras a concurso.

Felipe Pulido, del comité organizador, explica a este diario que el número de obras que se reciben cada año es mayor. «Hacemos un balance muy positivo de esta edición, el premio va creciendo y para nosotros siendo un pueblo de menos de 1.000 habitantes es un orgullo contar con un certamen consolidado como este», indica este periodista vinculado a la actividad cultural de su municipio.

La edición de 2025, que se celebra el próximo sábado, 30 de agosto, a partir de las 22:30 horas en la plaza de la Constitución, contará con Alicia Viladomat, nieta de Pilar de Valderrama, el amor epistolar de Antonio Machado, a la que en sus textos llamaba Guiomar. Ella fue clave en la última etapa del sevillano. Poeta y dramaturga, de la alta sociedad madrileña, casada y madre, llegó a colaborar con los hermanos Machado en la obra de teatro 'La Lola se va a los puertos' (1929), que más tarde se rodaría como película. Guiomar, como recuerda Pulido, escribió para ese texto esta frase: la Lola solo en la copla se entrega.

Guiomar dejaría constancia de aquella relación tras su muerte, al publicar de manera póstuma el libro 'Sí soy Guiomar'. Antes, en versos como estos del poema 'Aquel jardín' ya clamaba por su amor con Machado:

Jardín paradisíaco y perdido,

cuántas y cuántas veces te he soñado.

Dentro del corazón te me has quedado

como queda un recuerdo muy querido.

En ellos hace alusión al jardín situado en Moncloa donde se veía con el poeta.

Ahora, como avanza Pulido, Castillo de Bayuela será testigo de aquel amor gracias a una placa conmemorativa del 150 aniversario del nacimiento del poeta en la que se recogerán estos versos de Guiomar a su amor:

Y al fin, irás un día a tenderte en el suelo

¿Cerca o lejos? ¡Qué importa! Por la vida pasó

este amor sin mancharse, y al reencontrarnos luego,

con mi mano en tu mano, te llevaré hasta Dios.

La placa la descubrirá el domingo, 31 de agosto, la nieta de Guiomar, Alicia Viladomat.

Un premio de 1.000 euros

El certamen internacional otorga un premio de 1.000 euros y una escultura de cerámica diseñada por Lucas Fernández y realizada en el taller de cerámica San Ginés que regenta Mónica García del Pino, bisnieta del ceramista Juan Ruiz de Luna.

«Hay obras procedentes de numerosos países, Cuba, México, Argentina, Estados Unidos o Uruguay», comenta Pulido para añadir que la participación internacional «va creciendo edición tras edición, es un premio ya más que consolidado».

El certamen también premia a los poetas de la Sierra de la Vicente y su comarca en una segunda categoría que cuenta como galardón con la escultura de cerámica, conocida como 'Deza', apellido de Ángel Deza Agüero, el poeta bayolero que da nombre al concurso.

