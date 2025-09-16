Un hombre de 60 años trasladado al hospital de Toledo tras inhalar humo en el incendio de un cobertizo en Ajofrín

El hombre afectado por inhalar humo fue traslado al hospital universitario de Toledo

Un hombre de 60 años ha resultado afectado este martes por inhalación de humo tras el incendio de un cobertizo de madera en una vivienda unifamiliar situada en la calle Sancho, en el municipio toledano de Ajofrín.

El aviso del suceso se recibió poco antes de las cinco de la tarde y hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Orgaz del Consorcio provincial, efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de urgencias.

El afectado fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General Universitario de Toledo.