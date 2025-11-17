Suscribete a
ABC Premium

Herido un joven de 17 años tras colisionar con un camión la moto que conducía en Illescas

El menor ha sido evacuado en una UVI al Hospital Universitario de Toledo

Trasladados dos heridos al Hospital Universitario de Toledo tras una colisión entre dos turismos en la Cuesta de Las Nieves

El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo
El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo Sescam

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un menor de 17 años de edad ha resultado herido tras colisionar este lunes la moto que conducía con un camión en la localidad toledana de Illescas, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El 112 ha recibido ... el aviso casi a las 16.30 horas, y el choque ha tenido lugar en el polígono SAU-XII, en la calle Picos de Urbión, esquina SAU.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app