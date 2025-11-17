Herido un joven de 17 años tras colisionar con un camión la moto que conducía en Illescas

Un menor de 17 años de edad ha resultado herido tras colisionar este lunes la moto que conducía con un camión en la localidad toledana de Illescas, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El 112 ha recibido ... el aviso casi a las 16.30 horas, y el choque ha tenido lugar en el polígono SAU-XII, en la calle Picos de Urbión, esquina SAU.

El herido ha sido trasladado en una UVI al Hospital Universitario de Toledo. En el operativo de emergencias también han participado agentes de la Policía Local de Illescas.

