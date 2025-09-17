Suscribete a
Herido grave el conductor de un turismo al chocar con un camión en la CM-4041 a la altura de Portillo de Toledo

El herido ha sido trasladado al hospital universitario de Toledo en una UVI. El accidente obligó a cortar la carretera

Un hombre de 53 años ha resultado herido grave en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este miércoles en el término municipal de Portillo de Toledo. El siniestro, que tuvo lugar pasadas las cinco de la madrugada en la carretera CM-4041, se produjo tras la colisión entre un turismo y un camión.

Debido al impacto, el conductor del coche quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser rescatado por bomberos del Consorcio del parque de Santa Olalla. Posteriormente fue trasladado en una UVI móvil al hospital universitario de Toledo.

El accidente, según informa el 112, obligó a la Guardia Civil a cortar la carretera.

Personal sanitario y una ambulancia de soporte vital se sumaron a un operativo en el que también participaron los servicios de mantenimiento de carreteras, que trabajan en la retirada de los restos del turismo y del camión implicados en la colisión.

