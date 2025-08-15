Herido un ciclista de 57 años tras caer por un terraplén en El Real de San Vicente
Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Toledo
Herido un ciclista de 67 años tras caer por un puente en una zona de difícil acceso en Los Collados (Albacete)
Un ciclista de 57 años ha resultado herido este viernes tras caer por un terraplén de difícil acceso en el kilómetro 8 de la TO-1375, en el término de El Real de San Vicente (Toledo), han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El accidente se ha producido sobre las 10.41 horas y el herido ha tenido que ser rescatado por los bomberos de Santa Olalla y trasladado posteriormente por un helicóptero sanitario al Hospital de Toledo. En el operativo también ha intervenido la Guardia Civil.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete