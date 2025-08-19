Hallado inconsciente un niño de 2 años en una piscina privada de Ugena (Toledo)
El menor ha sido evacuado de urgencia por una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo
Un niño de tres años, trasladado al hospital tras sufrir un accidente en la piscina de su casa en Burguillos
Un niño de dos años ha sido hallado en estado de inconscienciaen el interior de la piscina de un domicilio situado en la calle Léon de la localidad toledana de Ugena.
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se registró a las 21.40 horas de este pasado lunes.
Hasta ese domicilio de la calle León se trasladaron agentes de la Guardia Civil y una UVI que, tras atender al menor en el lugar, lo trasladó al Hospital Universitario de Toledo.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete