La Guardia Civil halla un feto en el congelador de una vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo)

Calle de la Esperanza, donde está situada la vivienda del macabro hallazgo

La Guardia Civil está investigando el hallazgo de un feto en un domicilio de la localidad toledana de Alberche del Caudillo, pedanía de Calera y Chozas, en la provincia de Toledo, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Según ha conocido ABC, los Servicios Sociales, que hacían un seguimiento de la madre porque es toxicómana, alertaron a la Guardia Civil tras sospechar que algo no iba bien en el embarazo. Tras recibir el aviso, los agentes acudieron al domicilio de esta mujer de mediana edad, quien confesó que había tenido un aborto y había guardado el feto en el congelador de su vivienda situada en la calle de la Esperanza.

Tras conseguir los permisos judiciales, los agentes han entrado en la vivienda y han encontrado el cuerpo donde había indicado la madre.

Alberche del Caudillo, con unos 1.700 habitantes y a 9 kilómetros de Talavera de la Reina, se ha visto conmocionada por un suceso que ha causado gran impacto entre los vecinos.