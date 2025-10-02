La Guardia Civil desmantela en Bargas (Toledo) un 'supermercado' de cocaína abierto las 24 horas

La Guardia Civil ha detenido en la localidad toledana de Bargas a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, dentro de la operación denominada 'Caribean Connection'. La investigación ha sido realizada por el Equipo Roca 42 de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Toledo (Usecic) y de la Policía Local de Bargas.

La investigación se inició tras las continuas quejas de vecinos de la localidad, que alertaban de la existencia de un punto de venta de drogas en una vivienda. Los agentes constataron que en el domicilio investigado se producía «una constante entrada y salida de personas ajenas al mismo», lo que reforzó las sospechas sobre la actividad ilegal.

Los investigadores comprobaron, además, que esta actividad estaba siendo llevada a cabo por dos hombres que «realizaban funciones de vigilancia, atención y venta de droga las 24 horas del día».

Una vez autorizada la entrada y registro en la vivienda por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos e intervinieron 25 gramos de cocaína en roca, una balanza de precisión, material para adulterar la droga y 250 euros en moneda fraccionada, procedente de las ventas realizadas ese mismo día.

La Guardia Civil destaca que con esta operación se ha conseguido «desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la localidad de Bargas», eliminando un foco de inseguridad que había generado malestar entre los vecinos.