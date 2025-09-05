Gonzalo Capdevila sufre una triple herida por asta de toro en Villaseca de la Sagra

Momento de la cogida de Gonzalo Capdevila, que ha sido trasladado al hospital universitario de Toledo

Gonzalo Capdevila vivió la cruz del toreo esta tarde en Villaseca de la Sagra tras ser volteado y cornado por el cuarto de la tarde de Conde de Mayalde. El novillero fue prendido por la zona de la ingle durante un lance de rodillas, siendo trasladado a la enfermería con visibles gestos de dolor. En un gesto heroico y en contra de las recomendaciones médicas, salió a matar el novillo para cortar una oreja.

Tras una segunda exploración en la enfermería, el cirujano Carlos López confirmó que el novillero habría sufrido una 'herida por asta de toro en la zona abdominal derecha que requiere de mayor exploración, una cornada de 10 centímetros en la región inguinal izquierda y una herida en el escroto', siendo trasladado al Hospital Universitario de Toledo para un mayor diagnostico pero en un estado estable.