SUCESOS

Golpe de la Guardia Civil a la estructura de los Trinitarios en Toledo: cuatro detenidos, tres de ellos menores

'OPERACIÓN ABETUL'

El grupo operaba en distintas localidades de la provincia de Toledo y está relacionado con numerosos hechos delictivos que habían provocado una creciente inquietud entre los vecinos

Bandas latinas: nueve detenidos y tres heridos a machetazos en reyertas de pandilleros en tres días

F.F.

Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado el 'CORO' del grupo violento juvenil AB7, vinculado a los Trinitarios, tras detener a cuatro personas -tres de ellos menores de edad- en el marco de la 'operación Abetul'. El grupo operaba en distintas localidades de la provincia de ... Toledo y está relacionado con numerosos hechos delictivos que habían provocado una creciente inquietud entre los vecinos. La intervención ha sido ejecutada por el Grupo de Información de la Guardia Civil de Toledo, en colaboración con la Fiscalía de Menores.

