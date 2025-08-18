El Gobierno regional adjudica la primera fase de las obras del CEIP 'Margarita Salas Falgueras' de Olías del Rey

El Portal de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado recientemente la adjudicación de la primera fase de la obra de construcción del Centro Público de Educación Infantil y Primaria 'Margarita Salas Falgueras' de la localidad toledana de Olías del Rey.

Se trata de una obra basada en la construcción de tres aulas de Educación Infantil y otras tres aulas de Educación Primaria. Cuentan, para su desarrollo, con un importe de adjudicación superior a los 3,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 11 meses.

El proyecto se ha diseñado de modo que los espacios integrados en cada una de las fases de construcción del edificio conformen cuerpos de edificación regulares y completos, compatibles con una retícula estructural clara y sencilla y de funcionamiento autónomo en cada una de sus fases de desarrollo.

La propuesta de la Fase 1, se ha desarrollado en un esquema de un cuerpo de edificación con dos alturas, donde se ubican las aulas, que se conectan con un segundo cuerpo, también desarrollado en dos alturas, en el cual se sitúan todos los espacios de uso común, accesos, comedor, tutorías, y zona de servicios e instalaciones.

Se ha tenido en cuenta la conexión con la Fase 2, con un segundo cuerpo de edificación de aulas y en su caso, la posibilidad de ampliación (posible fase 3) con un tercer cuerpo de edificación de aulas, que se conectaría a la edificación principal dentro del mismo esquema general.

Los cuerpos de edificación de las aulas generan unos patios donde se desarrollan las áreas de juegos de Infantil y de Primaria, separadas y adaptadas para el uso especifico de cada uno de estos grupos de edad.

Asimismo, el Portal de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado recientemente la obra de construcción del edificio de talleres para familias profesionales de electricidad y mecanizado de Formación Profesional en el IES 'Juan Bosco' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Cuenta con un importe de adjudicación superior a los 3,6 millones de euros -financiados con fondos Feder- y con un plazo de ejecución de ocho meses. El objeto del proyecto es realizar un edificio de nueva planta que permita alojar los talleres de las familias profesionales de electricidad-electrónica y mecanizado, actualmente ubicados en una parte del edificio original.

Dicho edificio será objeto de una actuación posterior de reforma integral, una vez se desalojen estos espacios como consecuencia de la puesta en uso del nuevo edificio.