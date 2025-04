Las ganas de los mayores de 45 años por encontrar empleo: «Queremos trabajar en lo que sea»

Los desempleados 'senior' siguen engrosando las listas del paro en Castilla-La Mancha. Rosa es un ejemplo de ello. Esta vecina de la localidad toledana de Cabañas de la Sagra, ha estado siempre vinculada al sector de la limpieza pero hace diez años perdió su puesto. Desde entonces se ha estado formando en diferentes cursos, como uno de panadería, que ha finalizado recientemente. A sus 53 años solo desea «trabajar y trabajar, en lo que sea», asegura durante su visita a la Feria de Empleo y Oportunidades Laborales para mayores de 45 años, que se celebra este jueves en el Espacio Escénico de Illescas.

Sus ganas por encontrar trabajo no las ha empañado la intensa lluvia que a primera hora de la mañana caía en el municipio. Como tampoco las de los cerca de 500 inscritos en este evento. Una cita laboral donde no solo había parados de larga duración sino también, demandantes de corta duración como Francisco que, a sus 49 años, lleva dos meses en paro. «Siempre he trabajado de administrativo y si fuera posible, me gustaría encontrar una oportunidad laboral parecida a la que tenía porque es donde tengo experiencia pero sino puede ser, pues estoy abierto a lo que surja», afirma.

Como Rosa y Francisco más de medio millar de personas podrán salir, tal vez, con un contrato en la mano. Cerca de 80 empresas participantes de un amplio abanico de sectores profesionales ofertan más de 2.300 puestos de trabajo, de ellos 700 son solo para la localidad de Illescas. En esta amplia oferta, Teresa y Óscar, vecinos del municipio, tal vez encuentren una oportunidad. Ella, con experiencia en marketing y su compañero, en el sector industrial, confían en que el desarrollo logístico que está experimentando la localidad sirva para que salgan de la lista del paro.

Este evento, destinado a los desempleados mayores de 45 años, impulsado por el Ayuntamiento de Illescas, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo, la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y La Sagra Conecta y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, busca conectar la experiencia con nuevas oportunidades laborales. «Esta afluencia de público demuestra que la colaboración público-privada es una herramienta segura para vincular a las empresas con necesidades de mano de obra, y profesionales mayores de 45 años que demuestran sus ganas de seguir trabajando», ha puntualizado el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga.

Así, se ha congratulado, de que esta feria sea para mayores de 45 años, «porque los jóvenes necesitan encontrar trabajo pero los mayores, también« y ha apuntado que los principales retos a los que se enfrentan las empresas hoy en día son encontrar mano de obra cualificada, el absentismo laboral y una mayor relación con los centros de Formación Profesional.

La presidenta de la Cámara de Comercio, María de los Ángeles, una de las asistentes a esta feria, ha ofrecido datos sobre la situación de los parados mayores de 45 años en la provincia de Toledo. Destacó que en 2024 esta cifra era del 59%, y dentro de este colectivo, un 55% son parados de larga duración. Estos indicadores son aún más adversos en el caso de las mujeres desempleadas de este colectivo, que prácticamente duplican el número de hombres parados, suponiendo el 66 % del total. «Me alegra ver que la tendencia a retener las capacidades de los mayores va en aumento. Nuestro compromiso es trabajar por promover la empleabilidad y el emprendimiento y proporcionar a los mayores las recursos necesarios para ayudarles en su lucha contra el desempleo », ha asegurado.

Una pasarela perfecta para el empleo

Para la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nuria Chust, esta feria es «la pasarela perfecta» para los desempleados 'seniors' que busquen una oportunidad laboral. Hizo hincapié, en la firme apuesta del Ejecutivo regional en la lucha contra el desempleo. Y, enumeró alguna de las iniciativas puestas en marcha durante los últimos años como la apertura recientemente del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de la región, la nueva plataforma digital de ofertas de empleo el «Infojobs castellano-manchego' y Tarifa Plana Plus para autónomos.

«Todas estas iniciativas son fruto de la suma de esfuerzos entre empresas, centros de formación, instituciones y entidades de colocación. y nos animan a seguir creando oportunidades de empleo», ha indicado, y ha recalcado que el desempleo en la zona de La Sagra ha disminuido en los dos últimos tres años, sumando más de 8.000 afiliados a la Seguridad Social, creándose más de 4.000 empleos solo en Illescas.

Por último, el alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, ha manifestado sentir satisfacción, alegría y orgullo. «Siento orgulloso de ser el alcalde de una localidad que, a pesar de tener una ecuación muy difícil por el incremento de población, está experimentando un descenso de las cifras del paro, digo yo que algo bueno estaremos haciendo«, ha preguntado retóricamente.

Por último, ha manifestado sus ganas «por seguir trabajando» y «poner al alcance de todos, las herramientas necesarias para mejorar la empleabilidad en Illescas».