Gálvez revitaliza su vida social y cultural con un nuevo espacio ciudadano

La localidad toledana de Gálvez cuenta con un nuevo salón multiusos, destinado a dinamizar la vida social, cultural y participativa de sus vecinos. Se trata del Antiguo Silo que tras una rehabilitación integral, gracias a la colaboración de la Diputación de Toledo, ha ... hecho posible este nuevo espacio.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha inaugurado las nuevas instalaciones acompañado del alcalde de Gálvez, Manuel Fernández, en un acto multitudinario que ha reunido a centenares de vecinos.

Noticia Relacionada Comienzan las obras de la nueva residencia universitaria 'San Eugenio' en Toledo Valle Sánchez Situada, entre el hotel Eurostars y el tanatorio, ofrecerá 68 plazas para estudiantes con modernas instalaciones y zonas comunes

La jornada contaba con el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la bendición del párroco local.

La inversión total, financiada mayoritariamente por la Diputación de Toledo, ha supuesto 90.000 euros a través del Plan Extraordinario de Inversiones, mientras que el Ayuntamiento de Gálvez ha aportado el 15% restante.

Según el vicepresidente, «este proyecto es una muestra más del compromiso de la institución provincial con los municipios toledanos, promoviendo obras que mejoran las infraestructuras locales y refuerzan la convivencia ciudadana».

Durante su intervención, Joaquín Romera también quiso destacar que «este salón multiusos es el mejor ejemplo de lo que conseguimos cuando las instituciones trabajan juntas por el bienestar de las personas. La Diputación de Toledo está al lado de los municipios, impulsando obras que transforman los pueblos y mejoran la vida de sus vecinos».

Por su parte, el alcalde de Gálvez, Manuel Fernández, agradecía el apoyo de la Diputación y subrayaba que «este nuevo espacio es fruto del compromiso de todos por hacer de Gálvez un pueblo con más vida y socialmente activo».

El regidor recordaba que el edificio, «que formaba parte de nuestra historia y llevaba años cerrado, hoy se abre de nuevo como una instalación cultural y de ocio», y explicaba que «el nuevo salón estará disponible para asociaciones, actividades escolares, exposiciones, ensayos de grupos locales, patinaje o celebraciones vecinales».

Romera animaba a los asistentes a «llenar de vida este espacio multiusos» y a aprovecharlo como punto de encuentro para conciertos, fiestas o actuaciones locales, resaltando que la rehabilitación del silo «es una inversión inteligente al servicio de la gente».

Con esta actuación, el Antiguo Silo de Gálvez se convierte en un ejemplo de recuperación del patrimonio municipal al servicio de la ciudadanía, además de un símbolo del modelo de cooperación institucional que la Diputación de Toledo impulsa en toda la provincia, apostando por el desarrollo equilibrado de la provincia y de nuestros pueblos, la modernización de las infraestructuras y el fortalecimiento del tejido social de los municipios toledanos.