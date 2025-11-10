Suscribete a
Gálvez revitaliza su vida social y cultural con un nuevo espacio ciudadano

Se trata del Antiguo Silo que ha sido rehabilitado como un salón multiusos

Manuel Fernández y Joaquín Romera inauguran el nuevo espacio en Gálvez
La localidad toledana de Gálvez cuenta con un nuevo salón multiusos, destinado a dinamizar la vida social, cultural y participativa de sus vecinos. Se trata del Antiguo Silo que tras una rehabilitación integral, gracias a la colaboración de la Diputación de Toledo, ha ... hecho posible este nuevo espacio.

