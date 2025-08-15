El grupo Efecto Pasillo actúa en Seseña este viernes

Dónde ir de fiestas este viernes 15 de agosto en la provincia de Toledo Alameda de la Sagra, Quintanar de la Orden, Toledo, La Estrella, Seseña, Bernuy, Almorox, San Román de los Montes, Retamoso de la Jara, Navalcán, San Martín de Montalbán, Camarena, La Calzada de Oropesa, Camuñas, Cazalegas, Mohedas de la Jara, Montesclaros, Ugena

ALAMEDA DE LA SAGRA

-A las 13:00 horas: concierto con la Asociación Musical San Roque.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A la 01:00 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi'.

QUINTANAR DE LA ORDEN.

-A las 9:30 horas: diana a cargo de la Banda Sinfónica Municipal.

-A las13:00 horas: pasacalles.

-A las 13:15 horas: Inauguración XXXIII Premio de Pintura Antonio Arnau.

-A las 14 horas baile del vermú.

-A las 16:30 horas: tardeo de mojito con disco móvil.

-A las 24:00 horas: Réplica Fest 2025, con Melendiers: réplica de Melendi y Los Geiperman: réplica de Hombres G.

-A la 1,30 horas: Taskas 2025.

ALCOLEA DE TAJO

-A las 22:30 horas: bingo popular.

-A las 24:00 horas: discomóvil Plutón.

SESEÑA

-A las 13:30 horas: aperitivo de sardinas.

-A las 21:00 horas: procesión.

-A las 24:00 horas: concierto de 'Efecto pasillo' y a continuación DJ Howar.

ALMOROX

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Superestar'.

-A las 04:00 horas: disco móvil.

TOLEDO

-A las 11:00 horas: misa pontifical y `procesión en la catedral-.

-A las 22:00 horas: concierto de 'Amistades peligrosas' en la plaza del Ayuntamiento.

-A las 23:00 horas: Megaparty Megastar FM, con Alexis y Fido, Dasol, La Beba, en el recinto ferial.

BERNUY

-De 11:00 a 13:00 horas: Bernuy aventuras.

-A las 13:30: refresco popular.

-A las 19:00 horas: mercadillo solidario.

-A las 23:30 horas: música en directo Play 80 y a continuación verbena y discoteca móvil.

LA ESTRELLA

-A las 19:30: recorrido de bares con la charanga Los Trotamúsicos.

-SA las 23:30 horas actuación del saxofonista Sergio Feliú.

-A la 1:30 horas: concierto de Versionity Grupo y después discoteca móvil.

SAN ROMÁN DE LOS MONTES

-A las 14:30 horas: encierro con ganado de Ángel Luis Peña.

-A las 19:00 horas: festival taurino con el matador Eugenio de Mora y el novillero Raúl Alba.

-A las 24: 00horas: verbena con la orquesta 'Dier' y al final discoteca móvil.

CAMARENA

-A las 10:00 horas: diana floreada.

-A las 19:00 horas: procesión de la Virgen de la Caridad.

-A las 24:00 horas: verbena con charanga.

-A las 2:00 horas: actuación de Starlight con éxitos del pop y rock y a continuación discomóvil.

LA CALZADA DE OROPESA

-A las 12:00 horas: procesión y misa.

-A las 14:00 horas: baile de las cañas con 'Luna Show'.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'La sombra'.

CAMUÑAS

-A las 24:00 horas: 'X-PAM Show' en el recinto ferial.

CAZALEGAS

-A las 22:00 horas: procesión.

-A las 23:30 horas: verbena con al orquesta 'Diamante' y a continuación Dennis Moore Tour 2025.

MOHEDAS DE LA JARA

-A las 14:00 horas: comida popular, tardeo y manguerazo.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Amanecer' y después discoteca móvil.

MONTESCLAROS

-A las 14:00 horas: paella popular.

-A las 19:00 horas: carrera popular.

-A las 00:30 horas. actuación del grupo 'Ultrapop' y después discoteca móvil.

NAVALCÁN

-A las 10:00 horas: diana floreada.

-A las 12:00 horas: procesión y misa.

-A las 13:30 horas: vino de honor.

-A las 18:30 horas: novillada de promoción.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'La Factoría' y después macrodiscoteca.

-A las 8:00 horas baile del alba y después diana floreada.

RETAMOSO DE LA JARA

-A las 13:30 horas: fiesta de la espuma.

-A las 14:30: actuación de 'La locura del zurdo'.

-A las 19:30: misa y procesión.

-A las 20:30: solteros contra casados.

-A las 23:00 horas: pregón de fiesta y coronación de reina y damas.

-A las 24:00 horas: verbena con al orquesta 'Resaca' y a continuación discoteca móvil.

SAN MARTÍN DE MONTALBÁN

-A las 19:30 horas: ruta cicloturista a Melque.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Sonkar' y después discoteca móvil.

UGENA

-A las 11:00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 13:00 horas: aperitivo a cargo de la Hermandad de la Paloma.

-A las 20:30 horas: misa y posterior procesión.

-A las 22:00 horas: migas.

-A las 22:30 horas: concierto