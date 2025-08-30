Toro de cajón, esta tarde-noche en Illescas. 'Alambrisco', de El Pilar

Dónde ir de fiestas este sábado 30 de agosto en la provincia de Toledo Illescas, Villaluenga de la Sagra, Borox, Gálvez, Corral de Almaguer, La Puebla de Almoradiel, Aldeanueva de Barbarroya, Alcañizo, Villaseca de la Sagra, Mocejón, Recas y Burguillos

ILLESCAS

-De 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas: juegos infantiles, hinchables y talleres.

-A las 17:30 horas: desfile de gigantes y cabezudos.

-A las 20:0 horas: toro de cajón y suelta de reses.

-A las 24:00 horas: espectáculo pirotécnico.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'La Misión'.

-A las 3:30 horas: 'Fiesta brillo 4-20' con Dj Pawly y sus bailarines y Dj Beren.

VILLALUENGA DE LA SAGRA

-A las 8:30 horas: suelta del toro enmaromado.

-A las 11:00 horas: encierros infantiles y desayuno infantil.

-A las 13:45 horas: pasacalles con la charanga 'Soundo Band'.

-A las 14:00 horas: mascletá.

-A las 19:00 horas: suelta del toro enmaromado.

-A las 20:30 horas: pasacalles con batucada 'Kombinarte'.

-A las 21:30 horas: Batman extrema, Batman infantil y toro mecánico.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Koliseum'.

-A las 4:30 horas: discoteca móvil.

BOROX

-A las 8:30 horas: diana con la charanga 'Los alegres'.

-Encierro a la hora de costumbre.

-A las 19:00 horas: festival taurino.

-A las 23:00 horas: verbena con la orquesta 'Versionity'.

GÁLVEZ

-A las 18:30 horas: festival taurino con toros del Conde de Mayalde para Manuel Jesús El Cid, Carlos Aranda y Esteben Gordillo.

-A las 22:00 horas: flamenco con el grupo 'D'Jarana'.

-A la 0:,00 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi'.

CORRAL DE ALMAGUER

-A la 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Fashion'.

LA PUEBLA DE ALMORADIEL

-A las 17:00 horas: tardeo con Raúl Ortiz.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi'.

-A las 2:00 horas: disco móvil con Rubens Vives.

ALDEANUEVA DE BARBARROYA

-De 11:00 a 15:00 horas: juegos acuáticos y fiesta de la espuma.

-A las 12:30 horas: limonada popular.

-A las 19:30 horas: espectáculo ecuestre 'El arte de Andalucía a caballo'.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'La sombra' y al finalizar discoteca móvil.

ALCAÑIZO

-De 11:00 a 14:00 horas: ludoteca para los niños.

-A las 14:00 horas: parrillada amenizada por Domingo Show.

-A las 01:00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores'.

-A las 5:30 horas: discomóvil 'Eclipse'.

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 22:00 horas: espectáculo cómico-taurino 'Popeye torero'. Además, dos becerros para clase práctica de Gorka Jerez y Aitor Gómez, y a continuación suelta de un toro y una vaca.

-A las 9:00 horas (domingo 31): tradicional encierro.

MOCEJÓN

-A las 22:00 horas: Mocejón Music Experience.

BURGUILLOS

-A las 23:00 horas: fiesta Djs con Andrés Coma, Miguel RD y Alfonso Arrate.

RECAS

-A las 9:00 horas: certamen de pinturas en el suelo.

-A las 13:00 horas: concurso de sangría y croquetas.

-A las 22:00 horas: recogida de reinas y damas.

-A las 23:00 horas: pregón de fiestas a cargo del grupo 'Los zona', chupinazo y verbena con la orquesta 'Wanda? A continuación discoteca móvil.