La orquesta Maxims actuará esta noche en Añover de Tajo

Dónde ir de fiestas este sábado 23 de agosto en la provincia de Toledo Santa Cruz del Retamar, Esquivias, Layos, Añover de Tajo, Tembleque, Escalona, Navahermosa, San Bartolomé de las Abiertas, Aldeanueva de San Bartolomé, Orgaz y Almonacid

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 8:30 horas: diana.

-A las 9:30 horas: tradicional encierro.

-A las 12:30 horas: baile del vermú.

-A las 19:00 horas: novillada con picadores con Jesús Moreno y pepe Luis Cirujeda.

-A las 23:00 horas: discoteca móvil.

-A las 00:30 horas: fuegos artificiales.

-A la 1:30 horas: verbena con la orquesta 'Cinema Paraíso'.

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

-A las 13:00 horas: cata de quesos con cerveza y jamón.

-A las 19:30 horas: desfile de carrozas, comparsas y disfraces.

-A las 20:30 horas: concurso de disfraces.

-A las 24:00 horas: espectáculo piromusical.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Kronos', seguido de bingo y actuación de Aitor Machín.

AÑOVER DE TAJO

-A las 11:00 horas: diana infantil.

-A las 12:00 horas: lanzamiento de los tradicionales doce cohetes.

-A las 12:10 horas: cantares de Añover.

-A las 12:30 horas: baile del vermut con la actuación de Gisela Quirós.

-A las 19:30 horas: procesión subida de la imagen de San Bartolomé desde su ermita hasta la parroquia.

-A las 20:30 horas: desfile de carrozas amenizado por la Agrupación Musical San Bartolomé y precedido por el grupo de majorettes.

-A la 01:00 horas: fuegos artificiales.

-A las 01:15 horas: Macrodiscoteca 'La Noche del 23' con Rodrick y Hugo Torrejón en la Zona Joven.

-A las 01:30 horas: verbena con la orquesta 'Maxims'.

ESQUIVIAS

-A las 11:00 horas: aquapark en la plaza y tobogán gigante en la plaza Mayor.

-A las 23:00 horas: espectáculo de copla y a continuación traca fin de fiestas.

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ

-A las 19:00 horas: gymkana.

-A las 20:00 horas: ofrenda floral a San Bartolomé.

-A las 23:00 horas: concurso de disfraces.

-A la 01:00 horas: La locura del zurdo.

-A las 03:00 horas: discomóvil con Dj Pedro Cambronero.

NAVAHERMOSA

-A las 13:00 horas: baile del vermú.

-A las 19:30 horas: chupinazo, pregón y desfile de cabezudos con batukada Keekumba.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Gran Rockset'.

-A las 02:00 horas: fiesta de Djs.

ESCALONA

-A 08:000 horas: suelta de vaquillas.

-A las 10:00 horas: chiquiencierro.

-A las 12:30 horas: charanga Los Imparables.

-A las 13:00 horas: concurso de paellas y paella mixta gigante con charanga.

-A las 19:30 horas: novillada picada.

-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta 'Diamante Show'.

-A las 4:30 horas: discoteca móvil.

TEMBLEQUE

-A las 20:30 horas: lanzamiento del chupinazo.

-A las 23:30 horas: fuegos artificiales.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Séptima Avenida'.

-A las 00:30 horas: tributo a Mecano y al final discoteca móvil.

LAYOS

-A las 11:30 horas: pasacalles.

-A las 13:00 horas: refresco de las hermandades y baile de banderas.

-A las 20:30 horas: pasacalles.

-A las 00: 30 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.

ALMONACID

-A las 13:30 horas: actuación del grupo 'Cosa fina'.

-A las 00:30 horas: fuegos artificiales.

-A la 01:00 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi', seguida de discoteca móvil.

ORGAZ

-A las 23:30 horas: actuación del grupo We Love 2000.

-A las 02:00 horas: preferia con Chus Nadal, Gabri Garcia, Javier Sastre y Dj Darix.