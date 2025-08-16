Dónde ir de fiestas este sábado 16 de agosto en la provincia de Toledo Alameda de la Sagra, Quintanar de la Orden, Toledo, La Estrella, Seseña, Bernuy, Almorox, San Román de los Montes, Retamoso de la Jara, Navalcán, San Martín de Montalbán, Camarena, La Calzada de Oropesa, Camuñas, Cazalegas, Mohedas de la Jara, Montesclaros y Ugena

ALAMEDA DE LA SAGRA

-A las 12:00 horas solemne misa.

-A las 13:00 horas: mascletá, refresco y música con Mery 'La Pelirroja'.

-A las 20:00 horas: procesión.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Séptima avenida' y después discoteca móvil.

-A las 8:00: encierro de reses.

QUINTANAR DE LA ORDEN

-A las 11:00 horas: conoce la bodega Garajewine.

-De 12:00 a 14:00 horas: mañanas mágicas.

-A las 13:00 horas: pasacalles con la Banda Sinfónica Municipal.

-A las 14:00 horas: paella en honor a los Ausentes.

-A las14:00 horas: baile del vermut, amenizado por el Dúo Yesvi & Cia.

-A las 16:30 horas: tardeo de mojito, con Efectiviwonder Party: Patty Blázquez, Dj Neil, Kriss Orue y Chus Nadal.

. A las 24:00 horas: noches de Rock and Roll: La Frontera y Sanvarock Band, y a continuación Dj.

-A las 01:30 horas: Taskas 2025.

ALCOLEA DE TAJO

-A las 19:00 horas: grand prix.

-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta 'Buonssera' y a continuación discoteca móvil.

SESEÑA

-A las 11:00 horas: descenso pirata.

-A las 13:30 horas: aperitivo de peñas con barbacoa.

-A las 20:00 horas: encierro de reses.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Gran Rocket' y después charanga para el toro del aguardiente.

ALMOROX

-A las 7:00 horas: charanga.

-A las 8:00 horas: encierro.

-A las 18: 30:novillada con picadores con Mario Arruza, Bruno Aloi y Tomás González, con ganado de Couto de Fornilos.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Clan Zero' y después discoteca.

TOLEDO

-A las 22:00 horas: concierto de Ángel García, en la plaza del Ayuntamiento.

-A las 23:00 horas: concierto de Abraham Mateo en el recinto ferial La Peraleda.

BERNUY

-A las 12:00 horas: misa, procesión, pujas, subasta y refresco popular.

-A las 19:00 horas: paintbal.

-A las 23:30 horas: actuación de 'Delocos' y luego discoteca.

LA ESTRELLA

-A las 14:30 horas: paestrella y bingo especial.

-A las 20:00 horas: juegos infantiles.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan' y a continuación Dj Herrero.

SAN ROMÁN DE LOS MONTES

-A las 13:30 horas: encierro de reses.

-A las 19:00 horas: suelta de reses.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Arkadia' y después discoteca móvil.

CAMARENA

-A las 13:00 horas: mañaneo con la actuación de 'La locura del zurdo' y migas.

-A las 19:00 horas: novillada-concurso 'Segundo certamen de la garnach'

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Diamante' y después discoteca móvil.

-A las 05:30 horas: charanga mañanera.

LA CALZADA DE OROPESA

-A las 23:00 horas: presentación de la feria taurina 2025.

-De 23:30 a 2:30 horas: castillos hinchables.

-A las 24:00 horas: actuación musical del grupo Rodrigo Muñoz y después discoteca móvil.

CAMUÑAS

-A las 00:30 horas: actuación del grupo OBK y a continuación discoteca móvil.

CAZALEGAS

-A las 11:30 horas: pasacalles y encierro de reses, para seguir con la suelta de vaquillas.

-A las 19:30 horas: festival taurino mixto para el rejoneador David Gómez y los diestros Guillermo García Pulido y Pedro Rufo, y a continuación suelta de vaquillas.

-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta 'La Mundial' y a continuación discoteca móvil.

MOHEDAS DE LA JARA

-A las 22:30 horas: entrega de premios.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'La sombra'.

-A las 05:,00 horas: discoteca móvil.

MONTESCLAROS

-A las 19:30 horas: desfile de carrozas y a continuación discoteca móvil.

NAVALCÁN

-A las 10:00 horas: diana floreada.

-A las 12:00 horas: procesión y misa.

-A las 13:30 horas: vino de honor.

-A las 18:30 horas: novillada picada

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Danubios'.

-A las 05:00 horas DJ Cristian.

-A las 8:00 horas: baile del alba.

RETAMOSO DE LA JARA

-A las 13:00 horas: fiesta holli.

-A las 14:00 horas: cucaña y comida popular.

-A las 15:30 horas: actuación del saxofonista Benjamín Dorado.

-A las 19:30 horas: desfile de carrozas y comparsas.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Secuencia Show' y después discoteca móvil.

SAN MARTÍN DE MONTALBÁN

-A las 13:00 horas: el bolo solo, versiones de pop y rock.

-A las 19:30 horas: concurso de carrozas y comparsas.

-A las 24:00 horas: verbena con 'Angel's' y después discoteca móvil.

UGENA

-A las 12:00 horas: charanga matutina.

-A las 13:00 horas: baile aperitivo.

-A las 14:00 horas: paella popular.

-A las 19:00 horas: juego del calamar.

-A las 22:00 horas: 'Tu playback me suena'.

-A las 24:00 horas: Dj Potele.