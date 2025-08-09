David Civera actuará este sábado en Villacañas

Dónde ir de fiestas este sábado 9 de agosto en la provincia de Toledo Argés, Valmojado, Villacañas, Seseña, Alameda de la Sagra y Parrillas

Argés:

-A las 13.15: refresco popular.

-A las 21.45: solemne procesión.

-A las 01.00 horas: verbena con la orquesta La Mundial y después, discoteca móvil.

Alameda de La Sagra:

-De 10.30 a 14 horas: juegos infantiles y fiesta de la espuma.

-A las 22.30 horas: encuentro de peñas, y a continuación, disco móvil Kyrie.

Seseña:

-A las 11 horas: fiesta de la bicicleta. A continuación, gimkana y carrera de caracoles.

-A las 20.30: toro del cajón.

Parrillas:

-A las 10 horas: actividades del día de los niños.

-A las 17 horas: Kayacs y barcas locas.

-A las 24 horas: verbena con al orquesta 'Jenasan'.

Valmojado:

-A las 10: tradicional encierro.

-A las 19.30: festival taurino con el matador Cristian Escribano, y los novilleros Luis Pasero, Miguel Serrano, Daniel López «El Pastor» y Andreu Alonso.

-A las 23.30 horas: actuación del grupo musical 'Sintrastes', grupo local de flamenco y rumbas.

-A las 02,00 horas Fuegos artificiales y a continuación, orquesta 'Gran Danubio'.

Villacañas:

-A las 13 horas: dúo musical Momart.

-A las 20.30 horas: desfile-concurso de carrozas.

-A las 24 horas: concierto de David Civera y Melocos, y al final discoteca móvil.

