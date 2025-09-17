Dónde ir de fiestas este miércoles 17 de septiembre en la provincia de Toledo
Madridejos, Fuensalida, Los Yébenes, Los Navalmorales, Mora, San Pablo de los Montes y Villafranca de los Caballeros
MADRIDEJOS
-A las 12:30 horas: juegos populares infantiles.
-A las 13:30 horas: comida solidaria.
-A las 16:00 horas: tardeo.
-A las 20:00 horas: actuación del humorista David Cepo.
-A las 22:30 horas: despedida de las fiestas.
FUENSALIDA
-A las 22:00 horas: actuación de Luis Brass.
LOS NAVALMORALES
-A las 10:00 horas: concurso de tirachinas.
-A las 13:00 horas: paella y limonada con la charanga 'De bar en peor'.
-A las 18:30 horas: grand prix.
-A las 23:00 horas: traca fin de fiestas.
MORA
-A las 11:00 horas: encierro infantil.
-A las 19:30 horas: teatro 'Los Musilocos'.
-A las 23:00 horas: actuación de 'El llanto del loco', tributo a El canto del loco.
SAN PABLO DE LOS MONTES
-A las 10:30 horas: tirada al plato local.
-A las 11:00 horas: concurso de pintura infantil.
-A las 21:00 horas: actuación de Ana María 'Pelirroja', tributo a Rocío Jurado e Isabel Pantoja.
-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Tronos'.
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
-A las 13:00 horas: pulga solidaria.
-A las 20:30 horas: chocolate de feria.
-A las 21:00 horas: fin de fiesta con Cristina Correas y Fran Migallón, y traca fin de fiestas.
