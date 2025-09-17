La orquesta 'Tronos' estará esta noche en San Pablo de los Montes

Dónde ir de fiestas este miércoles 17 de septiembre en la provincia de Toledo Madridejos, Fuensalida, Los Yébenes, Los Navalmorales, Mora, San Pablo de los Montes y Villafranca de los Caballeros

MADRIDEJOS

-A las 12:30 horas: juegos populares infantiles.

-A las 13:30 horas: comida solidaria.

-A las 16:00 horas: tardeo.

-A las 20:00 horas: actuación del humorista David Cepo.

-A las 22:30 horas: despedida de las fiestas.

FUENSALIDA

-A las 22:00 horas: actuación de Luis Brass.

LOS NAVALMORALES

-A las 10:00 horas: concurso de tirachinas.

-A las 13:00 horas: paella y limonada con la charanga 'De bar en peor'.

-A las 18:30 horas: grand prix.

-A las 23:00 horas: traca fin de fiestas.

MORA

-A las 11:00 horas: encierro infantil.

-A las 19:30 horas: teatro 'Los Musilocos'.

-A las 23:00 horas: actuación de 'El llanto del loco', tributo a El canto del loco.

SAN PABLO DE LOS MONTES

-A las 10:30 horas: tirada al plato local.

-A las 11:00 horas: concurso de pintura infantil.

-A las 21:00 horas: actuación de Ana María 'Pelirroja', tributo a Rocío Jurado e Isabel Pantoja.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Tronos'.

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

-A las 13:00 horas: pulga solidaria.

-A las 20:30 horas: chocolate de feria.

-A las 21:00 horas: fin de fiesta con Cristina Correas y Fran Migallón, y traca fin de fiestas.