Dónde ir de fiestas este miércoles 27 de agosto en la provincia de Toledo
Illescas, Añover de Tajo, Tembleque, Villaluenga de la Sagra, Orgaz, Santa Cruz de la Zarza, Borox y Gálvez
ILLESCAS
-A las 20:00 horas Festiva Dcalle, con Very Bie Pulga, Home, Welcome&Sorry y Dospers.
AÑOVER DE TAJO
-A las 11:00 horas: bueyada infantil.
-A las 12:30 horas: baile del vermú con el saxofonista Ismael Dorado.
-A las 20:00 horas: toro de cajón 'Teatrero', de la finca El Lucero, posterior desafío Arriazu contra Ustarroz y suelta de reses.
-A las 23:00 horas: concierto de Soraya Arnelas.
-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Marsella'.
-A las 4:30 horas: discoteca móvil con fiesta de los guapos
VILLALUENGA DE LA SAGRA
-A las 11:00 horas: deslizador acuático.
-A las 14:00 horas: baile del vermú con la charanga 'Kukis'.
-A las 17:00 horas: chupinazo, y concurso de carritos de peñas.
-A las 17:30: cucaña y pucheros.
-A las 19:00 horas: suelta del toro enmaromado.
-A las 20:30 horas: charanga del agua y la sangría.
-A las 24:00 horas: pregón de fiestas y a continuación verbena con la orquesta 'Venecia'.
TEMBLEQUE
-A las 10:00 horas: prueba de habilidad con el tractor.
-De 11:00 a 14:00 horas: parque acuático.
-A las 12:00 horas: baile del vermú.
-A las 14:00 horas: comida popular..
-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi'.
-A las 24:00 horas: actuación de la banda local 'Antihéroe' y al finalizar discoteca móvil.
ORGAZ
-A las 8:00: encierro.
-A las 14:30 horas: sesión remember.
-A las 18:00 horas: campeonato de bolos.
-A las 21:00 Horas: concierto de la banda municipal de música.
-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta Coolores.
-A las 4,00 horas: Sesión Dj con Gabri.
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
-A las 11:00 horas: juegos populares.
-A las 12:00 horas: día del niño.
-A las 20:30 horas: teatro infantil popular.
-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Evasión'.
-A las 2:00 horas: toros de fuego para niños y después para adultos.
-A las 5:00 horas: discoteca móvil.
BOROX
-A las 10:30 horas: tobogán deslizador y fiesta de la espuma.
-A las 22:00 horas: pregón a cargo de la Asociación Musical Nuestra Señora de la Salud-San Agustín.
-A las 23:30 horas: verbena con al orquesta 'Jenasan' y después discoteca móvil.
GÁLVEZ
-A las 12:00 horas: chupinazo.
-A las 18:30 horas: desfile de gigantes y cabezudos.
-A las 23:00 horas: coronación de reinas y damas y pregón por los quintos de 2025.
-A las 00:30 horas: fuegos artificiales y a continuación verbena con la orquesta 'La Factoría' y retablos de fuegos artificiales.
