Villaluenga de la Sagra disfrutará esta noche con la orquesta Venecia

Dónde ir de fiestas este miércoles 27 de agosto en la provincia de Toledo Illescas, Añover de Tajo, Tembleque, Villaluenga de la Sagra, Orgaz, Santa Cruz de la Zarza, Borox y Gálvez

ILLESCAS

-A las 20:00 horas Festiva Dcalle, con Very Bie Pulga, Home, Welcome&Sorry y Dospers.

AÑOVER DE TAJO

-A las 11:00 horas: bueyada infantil.

-A las 12:30 horas: baile del vermú con el saxofonista Ismael Dorado.

-A las 20:00 horas: toro de cajón 'Teatrero', de la finca El Lucero, posterior desafío Arriazu contra Ustarroz y suelta de reses.

-A las 23:00 horas: concierto de Soraya Arnelas.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Marsella'.

-A las 4:30 horas: discoteca móvil con fiesta de los guapos

VILLALUENGA DE LA SAGRA

-A las 11:00 horas: deslizador acuático.

-A las 14:00 horas: baile del vermú con la charanga 'Kukis'.

-A las 17:00 horas: chupinazo, y concurso de carritos de peñas.

-A las 17:30: cucaña y pucheros.

-A las 19:00 horas: suelta del toro enmaromado.

-A las 20:30 horas: charanga del agua y la sangría.

-A las 24:00 horas: pregón de fiestas y a continuación verbena con la orquesta 'Venecia'.

TEMBLEQUE

-A las 10:00 horas: prueba de habilidad con el tractor.

-De 11:00 a 14:00 horas: parque acuático.

-A las 12:00 horas: baile del vermú.

-A las 14:00 horas: comida popular..

-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi'.

-A las 24:00 horas: actuación de la banda local 'Antihéroe' y al finalizar discoteca móvil.

ORGAZ

-A las 8:00: encierro.

-A las 14:30 horas: sesión remember.

-A las 18:00 horas: campeonato de bolos.

-A las 21:00 Horas: concierto de la banda municipal de música.

-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta Coolores.

-A las 4,00 horas: Sesión Dj con Gabri.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

-A las 11:00 horas: juegos populares.

-A las 12:00 horas: día del niño.

-A las 20:30 horas: teatro infantil popular.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Evasión'.

-A las 2:00 horas: toros de fuego para niños y después para adultos.

-A las 5:00 horas: discoteca móvil.

BOROX

-A las 10:30 horas: tobogán deslizador y fiesta de la espuma.

-A las 22:00 horas: pregón a cargo de la Asociación Musical Nuestra Señora de la Salud-San Agustín.

-A las 23:30 horas: verbena con al orquesta 'Jenasan' y después discoteca móvil.

GÁLVEZ

-A las 12:00 horas: chupinazo.

-A las 18:30 horas: desfile de gigantes y cabezudos.

-A las 23:00 horas: coronación de reinas y damas y pregón por los quintos de 2025.

-A las 00:30 horas: fuegos artificiales y a continuación verbena con la orquesta 'La Factoría' y retablos de fuegos artificiales.