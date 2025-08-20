Suscribete a
ABC Premium
Directo
Casi 400.000 hectáreas han ardido en España en 2025, la mayoría en el último mes
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de tormentas fuertes y un desplome térmico a España

Dónde ir de fiestas este miércoles 20 de agosto en la provincia de Toledo

Santa Cruz del Retamar, Esquivias, Layos y San Bartolomé de las Abiertas

La oruesta Danubios estará este miércoles en Esquivias
La oruesta Danubios estará este miércoles en Esquivias abc

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 11:00 horas: concurso de pintura, poesía rápida, juegos de mesa y petanca.

-A las 21:00 horas: pasacalles de disfraces, carrozas y comparsas con la charanga 'Coruchitos', seguido de discoteca móvil.

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

-A las 12:00 horas: taller infantil de pintura de camisetas.

-A las 20:00 horas: competiciones de ciclismo.

-A las 23:30 horas: carrera de obstáculos.

-A la 01:00 horas: fiesta holi.

MARRUPE

-A las 22:30 horas: espectáculo musical 'Embrujo latino'.

ESQUIVIAS

-A las 12:00 horas: misa y posterior refrigerio.

-A las 21:00 horas: procesión de la Virgen de la Leche y a su conclusión fuegos artificiales.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Danubios' y luego macrodiscoteca 'Valeria on Tour', con Dj Serch, Adrián Cruz y Vicente Simo.

LAYOS

-A las 9:30 horas: desayuno para los mayores y partida de bingo.

-A las 17:30 horas: tarde de los niños.

-A las 22:30 horas: musical infantil 'Magicalandia'.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app