La oruesta Danubios estará este miércoles en Esquivias

Dónde ir de fiestas este miércoles 20 de agosto en la provincia de Toledo Santa Cruz del Retamar, Esquivias, Layos y San Bartolomé de las Abiertas

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 11:00 horas: concurso de pintura, poesía rápida, juegos de mesa y petanca.

-A las 21:00 horas: pasacalles de disfraces, carrozas y comparsas con la charanga 'Coruchitos', seguido de discoteca móvil.

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

-A las 12:00 horas: taller infantil de pintura de camisetas.

-A las 20:00 horas: competiciones de ciclismo.

-A las 23:30 horas: carrera de obstáculos.

-A la 01:00 horas: fiesta holi.

MARRUPE

-A las 22:30 horas: espectáculo musical 'Embrujo latino'.

ESQUIVIAS

-A las 12:00 horas: misa y posterior refrigerio.

-A las 21:00 horas: procesión de la Virgen de la Leche y a su conclusión fuegos artificiales.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Danubios' y luego macrodiscoteca 'Valeria on Tour', con Dj Serch, Adrián Cruz y Vicente Simo.

LAYOS

-A las 9:30 horas: desayuno para los mayores y partida de bingo.

-A las 17:30 horas: tarde de los niños.

-A las 22:30 horas: musical infantil 'Magicalandia'.