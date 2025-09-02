Orquesta 'La Gira', esta noche en Menasalbas

Dónde ir de fiestas este martes 2 de septiembre en la provincia de Toledo Illescas, La Puebla de Almoradiel, Alcañizo, Villaseca de la Sagra, Menasalbas, Velada, Cedillo del Condado y Burguillos

ILLESCAS

-A las 9,00 horas: encierro.

-De 10:30 a 14:00 y de 18:30 a 20:30 horas: fiesta infantil.

-A las 17:30 horas: desfile de gigantes y cabezudos.

-A las 20:00 horas: Illescas Holli con Dj Fer Orea.

-A las 21:30 horas: concierto de la banda 'Manuel de Falla' y a continuación traca fin de fiestas.

LA PUEBLA DE ALMORADIEL

-A las 13:00 horas: galería del vino organizada por la DO La Mancha.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Miami'.

-A las 2:00 horas: discoteca móvil con Dj Basty Beam.

ALCAÑIZO

-A las 14:00 horas: reunión de peñas en al plaza mayor.

-A las 20:00 horas: concurso de bicicleta lenta.

-A las 24:00 horas: actuación del saxofonista Ismael Dorado.

-A las 4:00 horas: churros con chocolate.

-A las 4:30 horas: fin de fiesta amenizado por la charanga 'Los temblones'.

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 10:00 horas: encierro infantil, concurso de recortes y suelta de cabestrillos, con la charanga 'El zimbombazo'.

-A las 22:00 horas: pregón de fiestas a cargo de Vicente Romera Huertas, y coronación de reina y damas.

-A las 24:00 horas: verbena con al orquesta 'Nueva era' y a continuación discoteca móvil.

MENASALBAS

-A las 14:00 horas: comida de las peñas menasalbeñas.

-A las 16:00 horas: baile del vermú con Alen Cruz.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'La Gira'.

VELADA

-A las 22:30 horas: circo.

CEDILLO DEL CONDADO

-A las 22:00 horas: espectáculo de humor con Agustín Durán y Miguel 925.

BURGUILLOS DE TOLEDO

-A las 22:00 horas: teatro con 'Vamos a contar mentiras'.