Dónde ir de fiestas este martes 2 de septiembre en la provincia de Toledo
Illescas, La Puebla de Almoradiel, Alcañizo, Villaseca de la Sagra, Menasalbas, Velada, Cedillo del Condado y Burguillos
ILLESCAS
-A las 9,00 horas: encierro.
-De 10:30 a 14:00 y de 18:30 a 20:30 horas: fiesta infantil.
-A las 17:30 horas: desfile de gigantes y cabezudos.
-A las 20:00 horas: Illescas Holli con Dj Fer Orea.
-A las 21:30 horas: concierto de la banda 'Manuel de Falla' y a continuación traca fin de fiestas.
LA PUEBLA DE ALMORADIEL
-A las 13:00 horas: galería del vino organizada por la DO La Mancha.
-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Miami'.
-A las 2:00 horas: discoteca móvil con Dj Basty Beam.
ALCAÑIZO
-A las 14:00 horas: reunión de peñas en al plaza mayor.
-A las 20:00 horas: concurso de bicicleta lenta.
-A las 24:00 horas: actuación del saxofonista Ismael Dorado.
-A las 4:00 horas: churros con chocolate.
-A las 4:30 horas: fin de fiesta amenizado por la charanga 'Los temblones'.
VILLASECA DE LA SAGRA
-A las 10:00 horas: encierro infantil, concurso de recortes y suelta de cabestrillos, con la charanga 'El zimbombazo'.
-A las 22:00 horas: pregón de fiestas a cargo de Vicente Romera Huertas, y coronación de reina y damas.
-A las 24:00 horas: verbena con al orquesta 'Nueva era' y a continuación discoteca móvil.
MENASALBAS
-A las 14:00 horas: comida de las peñas menasalbeñas.
-A las 16:00 horas: baile del vermú con Alen Cruz.
-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'La Gira'.
VELADA
-A las 22:30 horas: circo.
CEDILLO DEL CONDADO
-A las 22:00 horas: espectáculo de humor con Agustín Durán y Miguel 925.
BURGUILLOS DE TOLEDO
-A las 22:00 horas: teatro con 'Vamos a contar mentiras'.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete