Dónde ir de fiestas este martes 26 de agosto en la provincia de Toledo
Mucha música en vivo con grupos y DJs, cuentacuentos, juegos infantiles, encierros o fuegos artificiales en las fiestas patronales, donde se divierten chicos y grandes
ILLESCAS
-A las 20,00 horas Festiva Dcalle, con Olimpics, Cateura y Collage.
AÑOVER DE TAJO
-A las 9,00 horas: encierro de reses y suelta de novillos.
-A las 11,30 horas: espectáculo infantil con magia y humor.
-A las 12,30 horas: almuerzo popular.
-A las 13,00 horas: concierto de la Agrupación Musical San Bartolomé.
-A las 19 horas: novillada sin picadores con ganado de Guadalest para .Sergio Céspedes, Manuel Troncoso y Javier Fernández.
-A las 24 horas: verbena con la orquesta 'Malibú.
-A las 4,30 horas: discoteca móvil en fiesta ibicenca con los Dj locales Mima&Yest..
HUERTA DE VALDECARÁBANOS
-A las 19,00 horas bueyada infantil.
-A las 20,00 horas: fiesta de la espuma.
-A las 23,00 horas: verbena con al orqueta 'La Factoria'.
-A las 4,00 horas fin de fiesta con toros de fuego, traca final y chocolatada con churros.
NAVAHERMOSA
-A las 13,00 horas: entrega de premiso de arada.
-A las 14,00 horas: paella popular solidaria con la discoteca 'Vesela'.
-A las 21,30 horas caldereta de vaquilla.
-A las 01,00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano' y en el descanso traca de fin de fiestas
VILLALUENGA DE LA SAGRA
-A las 22,00 horas: festival Villavisión
TEMBLEQUE
-A las 13,00 horas: baile dle vermú con el grupo 'Samil'.
-A las 18,00 horas: grand prix.
-A las 21,30 horas: musical infantil.
-A las 23,00 horas: Dindi y fiesta de los 80 con los Djs locales Ángel Palacios y Acisclo Puech.
-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Sonital' y al final discoteca móvil.
ALMONACID
-A las 10,00 horas: chocolatada popular.
-A las 11,00 horas: encierro infantil.
-A las 16,30 horas: torneo de chinchón.
-A las 21,00 horas: concurso de disfraces.
-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Gran Danubios' y al finalizar traca fin de fiestas..
ORGAZ
-A las 12,30 horas: campeonato de bolos.
A las 14,30 horas: sesión verbeneo con Dj Chus Nadal.
-A las 18,30 horas: festival taurino.
-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta Valparaíso',
-A las 4,00 horas discoteca con los Dj Gabri García y Mario Vargas.
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
-A las 14,00 horas: baile del vermú con los saxofonistas Hermanos Dorado.
-A las 19,00 horas: desfile y pasacalles.
-A las 24,00 horas: macrodiscoteca 'Mandala'.
-A las 2,00 horas: toros de fuego para niños y a continuación para adultos.
-A las 5,00 horas: disco móvil.
BOROX
-A las 10,30 horas: parque de hinchables acuáticos.
-A las 22,30 horas: actuación del grupo de baile Evolution Sport Dance.
-A las 00,30 horas: fiesta de Dj locales..
GÁLVEZ
-A las 22,00 horas: cena popular.
-A las 24,00 horas: música con el grupo 'La locura del zurdo'.
EL TOBOSO
-A las 20,30 horas: cuentacuentos.
-A las 22,00 horas: exposición de pinturas y manualidades.
-A las 23,00 horas: noche de música de los años 80 y 90 con Dj Juanan.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete