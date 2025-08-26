El grupo 'La locura del zurdo' actúa esta noche en las fiestas de Gálvez

Dónde ir de fiestas este martes 26 de agosto en la provincia de Toledo Mucha música en vivo con grupos y DJs, cuentacuentos, juegos infantiles, encierros o fuegos artificiales en las fiestas patronales, donde se divierten chicos y grandes

ILLESCAS

-A las 20,00 horas Festiva Dcalle, con Olimpics, Cateura y Collage.

AÑOVER DE TAJO

-A las 9,00 horas: encierro de reses y suelta de novillos.

-A las 11,30 horas: espectáculo infantil con magia y humor.

-A las 12,30 horas: almuerzo popular.

-A las 13,00 horas: concierto de la Agrupación Musical San Bartolomé.

-A las 19 horas: novillada sin picadores con ganado de Guadalest para .Sergio Céspedes, Manuel Troncoso y Javier Fernández.

-A las 24 horas: verbena con la orquesta 'Malibú.

-A las 4,30 horas: discoteca móvil en fiesta ibicenca con los Dj locales Mima&Yest..

HUERTA DE VALDECARÁBANOS

-A las 19,00 horas bueyada infantil.

-A las 20,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 23,00 horas: verbena con al orqueta 'La Factoria'.

-A las 4,00 horas fin de fiesta con toros de fuego, traca final y chocolatada con churros.

NAVAHERMOSA

-A las 13,00 horas: entrega de premiso de arada.

-A las 14,00 horas: paella popular solidaria con la discoteca 'Vesela'.

-A las 21,30 horas caldereta de vaquilla.

-A las 01,00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano' y en el descanso traca de fin de fiestas

VILLALUENGA DE LA SAGRA

-A las 22,00 horas: festival Villavisión

TEMBLEQUE

-A las 13,00 horas: baile dle vermú con el grupo 'Samil'.

-A las 18,00 horas: grand prix.

-A las 21,30 horas: musical infantil.

-A las 23,00 horas: Dindi y fiesta de los 80 con los Djs locales Ángel Palacios y Acisclo Puech.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Sonital' y al final discoteca móvil.

ALMONACID

-A las 10,00 horas: chocolatada popular.

-A las 11,00 horas: encierro infantil.

-A las 16,30 horas: torneo de chinchón.

-A las 21,00 horas: concurso de disfraces.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Gran Danubios' y al finalizar traca fin de fiestas..

ORGAZ

-A las 12,30 horas: campeonato de bolos.

A las 14,30 horas: sesión verbeneo con Dj Chus Nadal.

-A las 18,30 horas: festival taurino.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta Valparaíso',

-A las 4,00 horas discoteca con los Dj Gabri García y Mario Vargas.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

-A las 14,00 horas: baile del vermú con los saxofonistas Hermanos Dorado.

-A las 19,00 horas: desfile y pasacalles.

-A las 24,00 horas: macrodiscoteca 'Mandala'.

-A las 2,00 horas: toros de fuego para niños y a continuación para adultos.

-A las 5,00 horas: disco móvil.

BOROX

-A las 10,30 horas: parque de hinchables acuáticos.

-A las 22,30 horas: actuación del grupo de baile Evolution Sport Dance.

-A las 00,30 horas: fiesta de Dj locales..

GÁLVEZ

-A las 22,00 horas: cena popular.

-A las 24,00 horas: música con el grupo 'La locura del zurdo'.

EL TOBOSO

-A las 20,30 horas: cuentacuentos.

-A las 22,00 horas: exposición de pinturas y manualidades.

-A las 23,00 horas: noche de música de los años 80 y 90 con Dj Juanan.