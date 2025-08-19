Suscribete a
Incendios forestales
Dónde ir de fiestas este martes 19 de agosto en la provincia de Toledo

Alameda de la Sagra, Quintanar de la Orden, Santa Cruz del Retamar, Almorox, Esquivias y Layos

La orquesta Vulkano estará este martes en Quintanar
ABC

Toledo

ALAMEDA DE LA SAGRA

-De 12:00 a 14:00 horas: fiesta acuática.

-A las 23:00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores' y traca fin de fiestas.

QUINTANAR DE LA ORDEN

-De 11:30 a 13:30 horas: parque acuático.

-A las 12:30 horas: galería de Vino.

-A las 13:30 horas: baile del vermú con Djs.

-A las 15:00 horas: fiesta para los mayores con el dúo Yesvi & Cía.

-A las 16:30 horas: tardeo de mojito 'Volvamos a los 70 y 80' y disco móvil con Dj Miguel López y Dj Chiqui.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano'.

ALMOROX

-A las 11:00 horas: megatobogán.

-A las 14:00 horas: paella popular.

-A las 23:30 horas: fin de fiesta y verbena con la orquesta 'Wilton'.

ESQUIVIAS

-A las 11:00 horas: encierro infantil.

-De 12: 00 a 14:00 horas: juegos infantiles.

-A las 13:00 horas: bendita Siracusa.

-A las 20:30 horas: ofrenda floral.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A la 1:30 horas: Kraken Monster Party.

LAYOS

-A las 20:00 horas: torneo de fútbolín.

-A las 20:30 horas: concurso de tortillas.

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 14:00 horas: comida de peñas y asociaciones y baile con Dj.

-A las 20:30 horas: concurso de recortes.

