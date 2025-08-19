La orquesta Vulkano estará este martes en Quintanar

Dónde ir de fiestas este martes 19 de agosto en la provincia de Toledo Alameda de la Sagra, Quintanar de la Orden, Santa Cruz del Retamar, Almorox, Esquivias y Layos

ALAMEDA DE LA SAGRA

-De 12:00 a 14:00 horas: fiesta acuática.

-A las 23:00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores' y traca fin de fiestas.

QUINTANAR DE LA ORDEN

-De 11:30 a 13:30 horas: parque acuático.

-A las 12:30 horas: galería de Vino.

-A las 13:30 horas: baile del vermú con Djs.

-A las 15:00 horas: fiesta para los mayores con el dúo Yesvi & Cía.

-A las 16:30 horas: tardeo de mojito 'Volvamos a los 70 y 80' y disco móvil con Dj Miguel López y Dj Chiqui.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano'.

ALMOROX

-A las 11:00 horas: megatobogán.

-A las 14:00 horas: paella popular.

-A las 23:30 horas: fin de fiesta y verbena con la orquesta 'Wilton'.

ESQUIVIAS

-A las 11:00 horas: encierro infantil.

-De 12: 00 a 14:00 horas: juegos infantiles.

-A las 13:00 horas: bendita Siracusa.

-A las 20:30 horas: ofrenda floral.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A la 1:30 horas: Kraken Monster Party.

LAYOS

-A las 20:00 horas: torneo de fútbolín.

-A las 20:30 horas: concurso de tortillas.

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 14:00 horas: comida de peñas y asociaciones y baile con Dj.

-A las 20:30 horas: concurso de recortes.