Dónde ir de fiestas este martes 19 de agosto en la provincia de Toledo
Alameda de la Sagra, Quintanar de la Orden, Santa Cruz del Retamar, Almorox, Esquivias y Layos
ALAMEDA DE LA SAGRA
-De 12:00 a 14:00 horas: fiesta acuática.
-A las 23:00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores' y traca fin de fiestas.
QUINTANAR DE LA ORDEN
-De 11:30 a 13:30 horas: parque acuático.
-A las 12:30 horas: galería de Vino.
-A las 13:30 horas: baile del vermú con Djs.
-A las 15:00 horas: fiesta para los mayores con el dúo Yesvi & Cía.
-A las 16:30 horas: tardeo de mojito 'Volvamos a los 70 y 80' y disco móvil con Dj Miguel López y Dj Chiqui.
-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano'.
ALMOROX
-A las 11:00 horas: megatobogán.
-A las 14:00 horas: paella popular.
-A las 23:30 horas: fin de fiesta y verbena con la orquesta 'Wilton'.
ESQUIVIAS
-A las 11:00 horas: encierro infantil.
-De 12: 00 a 14:00 horas: juegos infantiles.
-A las 13:00 horas: bendita Siracusa.
-A las 20:30 horas: ofrenda floral.
-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.
-A la 1:30 horas: Kraken Monster Party.
LAYOS
-A las 20:00 horas: torneo de fútbolín.
-A las 20:30 horas: concurso de tortillas.
SANTA CRUZ DEL RETAMAR
-A las 14:00 horas: comida de peñas y asociaciones y baile con Dj.
-A las 20:30 horas: concurso de recortes.
