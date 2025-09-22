Villita tomará este lunes la alternativa en Consuegra, con El Cid de padrino, Perera de testigo y toros de Alcurrucén

Dónde ir de fiestas este lunes 22 de septiembre en la provincia de Toledo Bargas, Cobeja, Numancia de la Sagra, Consuegra, Villaminaya y Las Ventas con Peña Aguilera

Bargas

-A las 9,00 horas: encierro, suelta de toro y ruta de bares.

-A las 12,30 horas: aperitivo con los saxofonistas Ismael y Benjamín Dorado.

-A las 18,00 horas: corrida de toros con Román, Álvaro Lorenzo y Jorge Molina, con ganado de Las Monjas.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Montecarlo' y después discoteca móvil.

Cobeja

-A las 13,00 horas: refresco.

-A las 14,30 horas: concurso de paellas.

-A las 18,00 horas: toro de cajón.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano'.

-A las 4,00 horas: discoteca móvil.

Numancia de la Sagra

-A las 10,00 horas: bueyada infantil.

-De 11 a 14 horas: atracciones infantiles.

-A las 20,30 horas: recepción de carrozas y comparas, con las majorettes de Móstoles. A continuación verbena con la orquesta ´Séptima Avenida'.

Consuegra

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 14,30 horas: charanga local 'Los Soplaos Project'.

-A las 17,30 horas: corrida de toros mixta con Manuel Jesús 'El Cid', Miguel Ángel Perera y Juan José Villita (tomará la alternativa) frente a ganado de Alcurrucén.

-A las 24,00 horas: verbena con al orquesta 'Evasión' y después discoteca móvil.

Villaminaya

-A las 11,30 horas: parque infantil.

-A las 14,30 horas: desayuno popular.

-A las 18,30 horas: espectáculo 'Llega el circo'.

-A las 23,00 horas: actuación de los saxofonistas Hermanos Dorado y después traca fin de fiestas.

Las Ventas con Peña Aguilera

-A las 10,15: suelta de la vaquilla Saltarina.

-A las 12,30 horas: concurso infantil de dibujo.

-A las 18,00 horas: tardeo de copla con Ángel García, Rocío Duran y Juan Jumilla.

-A las 20,00 horas: misa.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Mambo Show'.