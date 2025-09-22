Dónde ir de fiestas este lunes 22 de septiembre en la provincia de Toledo
Bargas, Cobeja, Numancia de la Sagra, Consuegra, Villaminaya y Las Ventas con Peña Aguilera
Bargas
-A las 9,00 horas: encierro, suelta de toro y ruta de bares.
-A las 12,30 horas: aperitivo con los saxofonistas Ismael y Benjamín Dorado.
-A las 18,00 horas: corrida de toros con Román, Álvaro Lorenzo y Jorge Molina, con ganado de Las Monjas.
-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Montecarlo' y después discoteca móvil.
Cobeja
-A las 13,00 horas: refresco.
-A las 14,30 horas: concurso de paellas.
-A las 18,00 horas: toro de cajón.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano'.
-A las 4,00 horas: discoteca móvil.
Numancia de la Sagra
-A las 10,00 horas: bueyada infantil.
-De 11 a 14 horas: atracciones infantiles.
-A las 20,30 horas: recepción de carrozas y comparas, con las majorettes de Móstoles. A continuación verbena con la orquesta ´Séptima Avenida'.
Consuegra
-A las 12,00 horas: misa.
-A las 14,30 horas: charanga local 'Los Soplaos Project'.
-A las 17,30 horas: corrida de toros mixta con Manuel Jesús 'El Cid', Miguel Ángel Perera y Juan José Villita (tomará la alternativa) frente a ganado de Alcurrucén.
-A las 24,00 horas: verbena con al orquesta 'Evasión' y después discoteca móvil.
Villaminaya
-A las 11,30 horas: parque infantil.
-A las 14,30 horas: desayuno popular.
-A las 18,30 horas: espectáculo 'Llega el circo'.
-A las 23,00 horas: actuación de los saxofonistas Hermanos Dorado y después traca fin de fiestas.
Las Ventas con Peña Aguilera
-A las 10,15: suelta de la vaquilla Saltarina.
-A las 12,30 horas: concurso infantil de dibujo.
-A las 18,00 horas: tardeo de copla con Ángel García, Rocío Duran y Juan Jumilla.
-A las 20,00 horas: misa.
-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Mambo Show'.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete