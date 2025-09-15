Benjamín Dorado actúa en La Pueblanueva

Dónde ir de fiestas este lunes 15 de septiembre en la provincia de Toledo Madridejos, Fuensalida, Los Yébenes, Escalonilla, Yepes, Los Navalmorales, Noez, La Pueblanueva, Segurilla, Casarrubios del Monte, Otero, Calera y Chozas, Mora, San Pablo de los Montes y Villafranca de los Caballeros

MADRIDEJOS

-A las 12,00 horas: bueyada infantil.

-A las 13,00 horas: disco móvil infantil.

-A las 13,30 horas: comida solidaria.

-A las 17,00 horas: tardeo con el grupo 'Versiones'.

-A las 17,30 horas: festejo taurino con Juan de Félix, Joaquín Galdós y Antonio Linares, con ganado de Ignacio Pérez-Tabernero.

-A las 21,30 horas: teatro.

-A las 24,00 horas: tributo a Camela con 'Mecamela' y después discoteca móvil.

FUENSALIDA

-A las 22,00 horas: actuación de Jesús Espinosa.

ESCALONILLA

-A las 9,30 horas: suelta de vaquilla enmaromada.

-A las 12,00 horas: hinchables y encierro infantil.

-A las 13,00 horas: música y cañas con el saxofonista Ismael Dorado.

YEPES

-A las 8,30 horas: rastreada.

-A las 9,30 horas: fiesta de polvos holli con dj Tavix.

-A las 11,00 horas: bueyada infantil.

-A las 13,00 horas: mañaneo con dj Juanma.

-A las 14,00 horas: paella benéfica.

-A las 16,00 horas: juegos populares.

-A las 18,30 horas: actuación del grupo 'Versionex'.

-A las 23,30 horas: fuegos artificiales y traca fin de fiestas.

LOS NAVALMORALES

-A las 8,00 horas: encierro de reses bravas.

-A las 18,00 horas: novillada con picadores, con Kevin Alcolado, Cristian González y Tomás González, con ganado de Dias Coutinho. Al final, vaquillas.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'La Factoría'.

NOEZ

-A las 19,00 horas: campeonato de petanca local.

-A las 22,00 horas: cena de hermandad.

-A las 22,30 horas: monólogo con David Andrés García.

-A las 24,00 horas: traca fin de fiestas.

LA PUEBLANUEVA

-A las 12,30 horas: juegos populares.

-A las 17,00 horas: actuación del saxofonista Benjamín Dorado.

-A las 19,00 horas: juegos del agua y parrillada.

-A las 22,00 horas, verbena con la orquesta 'Plenitudes'.

SEGURILLA

-A las 12,00: misa.

-A las 14,00 horas: concierto de 'la locura del zurdo' y tardeo.

-A las 18,00 horas: degustación de caldereta de carne de lidia.

-A las 21,00 horas: verbena con la orquesta 'Domingo Show' y traca fin de fiestas.

MORA

-A las 9,00 horas: diana.

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 13,30 horas: mediodía musical.

-A las 19,00 horas: visita a los mayores.

-A las 20,00 horas: misa y procesión.

-A las 23,00 horas: copla, sevillanas y flamenco con 'Yesvi'.

SAN PABLO DE LOS MONTES

-A las 13,30 horas: tradicional limonada.

-A las 18,30 horas: suelta de vaquillas.

-A las 20,00 horas: charanga 'Anda bolo'.

-A las 21,00 horas: grupo flamenco 'Alaria'.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Fasion'.

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 12,45 horas: subastas de cintas y cordones procesionales.

-A las 14,00 horas: pisto solidario y fiesta de la espuma

-A las 19,30 horas: procesión.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Maremagnum'.

CALERA Y CHOZAS

-A las 21,00 horas: cena popular.

-A las 22,00 horas: espectáculo de variedades con las cantantes Rocío Durán y Nayara Madera y el humorista Javier Segarra.