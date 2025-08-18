La orquesta Jenesan actuará esta noche en Alameda de la Sagra

Dónde ir de fiestas este lunes 18 de agosto en la provincia de Toledo Alameda de la Sagra, Quintanar de la Orden, Santa Cruz del Retamar, Almorox, Esquivias, Layos, Montesclaros, Navalcán y Retamoso de la Jara

ALAMEDA DE LA SAGRA

-A las 10:00 horas: encierro infantil.

-A las 13:00 horas: música con el saxofonista Ismael Dorado.

-A las 20:00 horas: toro del cajón y suelta de reses.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.

QUINTANAR DE LA ORDEN

-A las 10:30 horas: concurso de caldereta.

-A las 13:00 horas: concurso de pasodobles.

-A las 13:30 horas: baile del vermú.

-A las 14:00 horas: degustación de calderetas.

-A las 16:30 horas: tarde de mojito.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Taxaara'.

-A las 1:30 horas: taskas 2025.

ALMOROX

-A las 11:00 horas: megatobogán.

-A las 14:00 horas: paella popular.

-A las 23:30 horas: fin de fiesta y verbena con la orquesta 'Wilton'.

ESQUIVIAS

-A las 11:00 horas: concurso de tirachinas.

-De 12:00 a 14:00 horas: juegos infantiles.

-A las 21:30 horas: pasacalles.

-A las 23:30 horas: pregón de fiestas y chupinazo.

-A las 24:00 horas: actuación de los saxofonistas Hermanos Dorado y después discoteca móvil.

LAYOS

-A las 19:00 horas: gymkana local.

-A las 22:00 horas: pasacalles con los abanderados y autoridades.

-A las 23:30: encuentro de banderas.

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 11:00 horas: actos del día del niño.

-A las 22:30 horas: actuación de la escuela de danza Ángel Martínez de Fuensalida.

MONTESCLAROS

-A las 19:00 horas: clase práctica taurina en la plaza de toros.

NAVALCÁN

-A las 22:00 horas: tradicional cena de la carne de toro.

-A las 24:00 horas: espectáculo 'Flamenco de la tierra'.

RETAMOSO DE LA JARA

-A las 20:30 horas: homenaje a los mayores.

-A las 21:30 horas: cena popular.

-A las 22:30 horas: guateque 'El escándalo'.