Dónde ir de fiestas este jueves 4 de septiembre en la provincia de Toledo
Burguillos, Alcabón, Villaseca de la Sagra, Menasalbas, Velada, Cedillo del Condado, Carranque, Méntrida, Recas y Sonseca
VILLASECA DE LA SAGRA
-A las 9:00 horas: tradicional encierro.
-A las 12:30 horas: ruta de la tapa.
-A las 18:30 horas: novillada con picadores con Sergio Sánchez, Cid de María y Álvaro serrano, con reses de Baltasar Ibán.
-A la 01:00 horas: verbena con la orquesta 'La Factoría' y a continuación discoteca móvil.
MENASALBAS
-A las 11:00 horas: fiesta para los niños.
-A las 18:00 horas: gran bueyada infantil.
-A las 23:30 horas: actuación de 'Los Games'.
-A las 2:30 horas: discomovil con Makro Hook.
VELADA
-A las 22:30 horas: pasacalles con la banda de música, seguido de fuegos artificiales y pregón a cargo de la peña 'Las más chulas', para a continuación verbena con la orquesta 'Danubio' y disco móvil.
ALCABÓN
-A las 22:30 horas: pasacalles.
-A las 23:00 horas: pregón a cargo de Eduardo Rodríguez Moset.
-A las 00:30 horas: concierto de 'La locura del zurdo'.
CEDILLO DEL CONDADO
-A las 22:00 horas: concierto 'Muero con la copla', con Soni López y Sergio Morcillo.
BURGUILLOS DE TOLEDO
-A las 22:00 horas: pregón de fiestas y chupinazo.
-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano'.
CARRANQUE
-A las 20:00 horas: ofrenda floral.
-A las 22:00 horas: pasacalles y pregón de fiestas.
-A las 23:00 horas: actuación de 'Versionity Band'.
MÉNTRIDA
-A las 21:00 horas: feria de coplas con Ana Nájera y Alejandro Monroy.
RECAS
-A las 11:00 horas: parque infantil.
-A las 14:00 horas: gran macarronada.
-A las 18:00 horas: bueyada infantil.
-A las 19:00 horas: la cagada del manso.
-A las 22:00 horas: musical infantil 'Tributo a La Sirenita'.
SONSECA
-A las 19:30 horas: baile de banderas.
-A las 21:00 horas: verbena infantil 'Juerga'.
