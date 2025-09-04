La orquesta Vullkano actuará esta noche en Burguillos

Dónde ir de fiestas este jueves 4 de septiembre en la provincia de Toledo Burguillos, Alcabón, Villaseca de la Sagra, Menasalbas, Velada, Cedillo del Condado, Carranque, Méntrida, Recas y Sonseca

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 9:00 horas: tradicional encierro.

-A las 12:30 horas: ruta de la tapa.

-A las 18:30 horas: novillada con picadores con Sergio Sánchez, Cid de María y Álvaro serrano, con reses de Baltasar Ibán.

-A la 01:00 horas: verbena con la orquesta 'La Factoría' y a continuación discoteca móvil.

MENASALBAS

-A las 11:00 horas: fiesta para los niños.

-A las 18:00 horas: gran bueyada infantil.

-A las 23:30 horas: actuación de 'Los Games'.

-A las 2:30 horas: discomovil con Makro Hook.

VELADA

-A las 22:30 horas: pasacalles con la banda de música, seguido de fuegos artificiales y pregón a cargo de la peña 'Las más chulas', para a continuación verbena con la orquesta 'Danubio' y disco móvil.

ALCABÓN

-A las 22:30 horas: pasacalles.

-A las 23:00 horas: pregón a cargo de Eduardo Rodríguez Moset.

-A las 00:30 horas: concierto de 'La locura del zurdo'.

CEDILLO DEL CONDADO

-A las 22:00 horas: concierto 'Muero con la copla', con Soni López y Sergio Morcillo.

BURGUILLOS DE TOLEDO

-A las 22:00 horas: pregón de fiestas y chupinazo.

-A las 23:30 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano'.

CARRANQUE

-A las 20:00 horas: ofrenda floral.

-A las 22:00 horas: pasacalles y pregón de fiestas.

-A las 23:00 horas: actuación de 'Versionity Band'.

MÉNTRIDA

-A las 21:00 horas: feria de coplas con Ana Nájera y Alejandro Monroy.

RECAS

-A las 11:00 horas: parque infantil.

-A las 14:00 horas: gran macarronada.

-A las 18:00 horas: bueyada infantil.

-A las 19:00 horas: la cagada del manso.

-A las 22:00 horas: musical infantil 'Tributo a La Sirenita'.

SONSECA

-A las 19:30 horas: baile de banderas.

-A las 21:00 horas: verbena infantil 'Juerga'.