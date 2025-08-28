Dónde ir de fiestas este jueves 28 de agosto en la provincia de Toledo
Illescas, Añover de Tajo, Villaluenga de la Sagra, Orgaz, Santa Cruz de la Zarza, Borox y Gálvez
ILLESCAS
-A las 20:00 horas Festival dCalle, con Menina, Home, Welcome&Sorry y Una parte de mi.
AÑOVER DE TAJO
-A las 10:30 horas: parque infantil con hinchables.
-A las 13:00 horas: baile del vermú con el artista Alex Gallardo.
-A las 20:00 horas: espectáculo infantil de burbujas 'El País de los Cuentos y las Burbujas'.
-A las 22:00 horas: procesión bajada de la imagen de San Bartolomé desde la parroquia a su ermita.
-A las 23:00 horas: degustación de carne guisada con patatas.
-A las 23:30 horas: espectáculo fin de fiestas 'Canciones de nuestra vida' con el artista Óscar Recio
VILLALUENGA DE LA SAGRA
-A las 11:00 horas: el libro de la selva y tren turístico.
-A las 14:00 horas: almuerzo con huevos fritos.
-A las 14:30 horas: concurso de tortilla española.
-A las 19:00 horas: suelta del toro enmaromado.
-A las 20:30 horas: desfile de comparsas y carrozas con las charangas 'Sound Band' y 'Los Kukis'.
-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Séptima Avenida'.
ORGAZ
-A las 22:00 horas: concierto de la banda municipal de música.
-A las 22:30 horas; entrega de premios de las diferentes competiciones.
-A las 23:30 horas: traca final de fiestas.
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
-A las 13:00 horas: concurso de paellas.
-A las 18:00 horas: gymkana para adultos.
-A las 21:30 horas: concierto de la banda de música.
-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.
-A las 2:00 horas: toros de fuego para niños
-A las 2:30 horas: toros de fuego para adultos.
-A las 3:15 horas: traca fin de fiesta.
-A las 5:30 horas: discoteca móvil.
BOROX
-A las 9:00 horas: diana.
-A las 12:00 horas: santa misa y después refresco.
-A las 20:30 horas: procesión de San Agustín.
-A las 24:00 horas: fuegos artificiales y reparto de chocolate.
-A las 00:30 horas: verbena con al orquesta 'Energy' y a continuación discoteca móvil.
GÁLVEZ
-A las 10:00 horas: diana.
-A las 13:30 horas: refresco popular y posteriormente actuación de la banda 'Coolores'.
-A las 00,:0 horas: verbena con al orquesta 'Buonsera'.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete