'Septima Avenida' animará la noche en Villaluenga de la Sagra

Dónde ir de fiestas este jueves 28 de agosto en la provincia de Toledo Illescas, Añover de Tajo, Villaluenga de la Sagra, Orgaz, Santa Cruz de la Zarza, Borox y Gálvez

ILLESCAS

-A las 20:00 horas Festival dCalle, con Menina, Home, Welcome&Sorry y Una parte de mi.

AÑOVER DE TAJO

-A las 10:30 horas: parque infantil con hinchables.

-A las 13:00 horas: baile del vermú con el artista Alex Gallardo.

-A las 20:00 horas: espectáculo infantil de burbujas 'El País de los Cuentos y las Burbujas'.

-A las 22:00 horas: procesión bajada de la imagen de San Bartolomé desde la parroquia a su ermita.

-A las 23:00 horas: degustación de carne guisada con patatas.

-A las 23:30 horas: espectáculo fin de fiestas 'Canciones de nuestra vida' con el artista Óscar Recio

VILLALUENGA DE LA SAGRA

-A las 11:00 horas: el libro de la selva y tren turístico.

-A las 14:00 horas: almuerzo con huevos fritos.

-A las 14:30 horas: concurso de tortilla española.

-A las 19:00 horas: suelta del toro enmaromado.

-A las 20:30 horas: desfile de comparsas y carrozas con las charangas 'Sound Band' y 'Los Kukis'.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Séptima Avenida'.

ORGAZ

-A las 22:00 horas: concierto de la banda municipal de música.

-A las 22:30 horas; entrega de premios de las diferentes competiciones.

-A las 23:30 horas: traca final de fiestas.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

-A las 13:00 horas: concurso de paellas.

-A las 18:00 horas: gymkana para adultos.

-A las 21:30 horas: concierto de la banda de música.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.

-A las 2:00 horas: toros de fuego para niños

-A las 2:30 horas: toros de fuego para adultos.

-A las 3:15 horas: traca fin de fiesta.

-A las 5:30 horas: discoteca móvil.

BOROX

-A las 9:00 horas: diana.

-A las 12:00 horas: santa misa y después refresco.

-A las 20:30 horas: procesión de San Agustín.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales y reparto de chocolate.

-A las 00:30 horas: verbena con al orquesta 'Energy' y a continuación discoteca móvil.

GÁLVEZ

-A las 10:00 horas: diana.

-A las 13:30 horas: refresco popular y posteriormente actuación de la banda 'Coolores'.

-A las 00,:0 horas: verbena con al orquesta 'Buonsera'.