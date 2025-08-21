Dónde ir de fiestas este jueves 21 de agosto en la provincia de Toledo
Santa Cruz del Retamar, Esquivias, Layos, San Bartolomé de las Abiertas y Escalona
SANTA CRUZ DEL RETAMAR
-A las 10:30 horas: carreras populares infantiles.
-A las 20:30 horas: izada de la bandera y pasacalles, y a continuación pregón de Esther Sánchez.
-A las 23:30: música para los menos jóvenes.
-A la 01:00 horas: verbena con la orquesta 'Krypton' discoteca móvil.
SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS
-A las 19:00 horas: actividades deportivas.
-A las 23:00 horas: noche del calimocho.
-A las 23:30 horas: tributo a El último de la fila.
ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ
-A las 11:00 horas: taller de pintura.
-A las 12:00 horas: torneo de escoba.
-A las 20:00 horas: misa y triduo.
-A las 23:000 horas: pregón a cargo de Marta Recio Rodríguez y elección de mozo y moza aldeanovita.
-A las 2:,00 horas: actuación del saxofonista Ismael Dorado, y después discoteca móvil.
NAVAHERMOSA
-A las 22:00 horas: actuación de coros y danzas 'Pilar Carrobles'.
ESQUIVIAS
-A las 11:00 horas: bueyada infantil.
-A las 20:00 horas: tradicional encierro.
-A las 23:00 horas: verbena con la orquesta 'Colores' y luego macrodiscoteca.
LAYOS
-A las 20:00 horas: tardeo con Dj.
-A las 20:30 horas: concurso de gazpacho y empanadas.
-A las 23:00 horas: tributo Mamma Mía.
ESCALONA
-A las 22:00 horas: pasacalles con la charanga 'Los Imparables'.
-A las 23:30: concentración de peñas y chupinazo y a continuación verbena con la orquesta 'Vulkano'.
