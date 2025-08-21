La orquesta Colores actúa en Esquivias

Dónde ir de fiestas este jueves 21 de agosto en la provincia de Toledo Santa Cruz del Retamar, Esquivias, Layos, San Bartolomé de las Abiertas y Escalona

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 10:30 horas: carreras populares infantiles.

-A las 20:30 horas: izada de la bandera y pasacalles, y a continuación pregón de Esther Sánchez.

-A las 23:30: música para los menos jóvenes.

-A la 01:00 horas: verbena con la orquesta 'Krypton' discoteca móvil.

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

-A las 19:00 horas: actividades deportivas.

-A las 23:00 horas: noche del calimocho.

-A las 23:30 horas: tributo a El último de la fila.

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ

-A las 11:00 horas: taller de pintura.

-A las 12:00 horas: torneo de escoba.

-A las 20:00 horas: misa y triduo.

-A las 23:000 horas: pregón a cargo de Marta Recio Rodríguez y elección de mozo y moza aldeanovita.

-A las 2:,00 horas: actuación del saxofonista Ismael Dorado, y después discoteca móvil.

NAVAHERMOSA

-A las 22:00 horas: actuación de coros y danzas 'Pilar Carrobles'.

ESQUIVIAS

-A las 11:00 horas: bueyada infantil.

-A las 20:00 horas: tradicional encierro.

-A las 23:00 horas: verbena con la orquesta 'Colores' y luego macrodiscoteca.

LAYOS

-A las 20:00 horas: tardeo con Dj.

-A las 20:30 horas: concurso de gazpacho y empanadas.

-A las 23:00 horas: tributo Mamma Mía.

ESCALONA

-A las 22:00 horas: pasacalles con la charanga 'Los Imparables'.

-A las 23:30: concentración de peñas y chupinazo y a continuación verbena con la orquesta 'Vulkano'.