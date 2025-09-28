Álvaro Alarcón (en la imagen), Antonio Ferrera y José Garrido hoy domingo torean en Torrijos

Dónde ir de fiestas este domingo 28 de septiembre en la provincia de Toledo Toledo, Torrijos, Novés, Pantoja, Urda

TOLEDO (PLAZA DE LA BELLOTA)

-A las 11,30 horas: actividades infantiles.

-A las 13,00 horas: bingo del barrio y charanga en el baile del vermú.

-A las 17,30 horas: cierre de fiestas con 'Iris Treble'.

TORRIJOS

-A las 12,00 horas: desfile de carrozas y comparsas.

-A las 13,30 horas: las cañas del domingo, con el saxofonistas Ismael Dorado.

-A las 17,30 horas: corrida de toros con Antonio Ferrera, José Garrido y Álvaro Alarcón, ante ganado de Pedrés.

-A las 20,00 horas: tributo a Raphael.

-A las 21,00 horas: teatro con la obra 'Usted puede ser un asesino'.

NOVÉS

-De 11,30 a 14,00 horas: parque multiaventura.

-A las 12,00 horas: concursos de sangría y empanadas.

-A las 13,00 horas: hora del vermú con la charanga 'La Melopea'.

-A las 15,30 horas: tardeo con Dj Make.

-A las 19,00: tardeo con el grupo 'Zapatillas'.

-A las 21,30 horas: caldereta popular.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Playlist' y a continuación discoteca móvil.

PANTOJA

-A las 13,00 horas: aperitivo y actuación de la banda de música de Añover de Tajo.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula'.

-A las 8,00 horas (lunes): diana floreada.

URDA

-A las 10,30 horas: traslado de la imagen del Cristo de Urda.

-A las 18,30 horas: espectáculo de copla con Nayara Madera.

-A las 20,00 horas: santa misa.

-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 24,00 horas: Verbena con la orquesta 'Atlántida y a continuación discoteca móvil.