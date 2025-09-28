Dónde ir de fiestas este domingo 28 de septiembre en la provincia de Toledo
Toledo, Torrijos, Novés, Pantoja, Urda
TOLEDO (PLAZA DE LA BELLOTA)
-A las 11,30 horas: actividades infantiles.
-A las 13,00 horas: bingo del barrio y charanga en el baile del vermú.
-A las 17,30 horas: cierre de fiestas con 'Iris Treble'.
TORRIJOS
-A las 12,00 horas: desfile de carrozas y comparsas.
-A las 13,30 horas: las cañas del domingo, con el saxofonistas Ismael Dorado.
-A las 17,30 horas: corrida de toros con Antonio Ferrera, José Garrido y Álvaro Alarcón, ante ganado de Pedrés.
-A las 20,00 horas: tributo a Raphael.
-A las 21,00 horas: teatro con la obra 'Usted puede ser un asesino'.
NOVÉS
-De 11,30 a 14,00 horas: parque multiaventura.
-A las 12,00 horas: concursos de sangría y empanadas.
-A las 13,00 horas: hora del vermú con la charanga 'La Melopea'.
-A las 15,30 horas: tardeo con Dj Make.
-A las 19,00: tardeo con el grupo 'Zapatillas'.
-A las 21,30 horas: caldereta popular.
-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Playlist' y a continuación discoteca móvil.
PANTOJA
-A las 13,00 horas: aperitivo y actuación de la banda de música de Añover de Tajo.
-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula'.
-A las 8,00 horas (lunes): diana floreada.
URDA
-A las 10,30 horas: traslado de la imagen del Cristo de Urda.
-A las 18,30 horas: espectáculo de copla con Nayara Madera.
-A las 20,00 horas: santa misa.
-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.
-A las 24,00 horas: Verbena con la orquesta 'Atlántida y a continuación discoteca móvil.
