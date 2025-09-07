Las tradicionales carretillas escapadas en Burguillos de Toledo

Dónde ir de fiestas este domingo 7 de septiembre en la provincia de Toledo Burguillos, Cebolla, Alcabón, Villaseca de la Sagra, Velada, Cedillo del Condado, Carranque, Méntrida, Recas, Sonseca, Yuncos, Chozas de Canales, Mocejón, Lillo, Ocaña, Oropesa, Miguel Esteban, La Pueblanueva, Guadamur, Navamorcuende, Turleque, Cabezamesada, Villarrubia de Santiago

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 9,00 horas: tradicional encierro.

-A las 12,30 horas: almuerzo solidario con huevos fritos con chorizo.

-A las 18,30 horas: novillada con picadores con Cristiano Torres, El Mella e Ignacio Candelas, con ganadería de Ana Romero.

-A la 1,00 horas: fuegos artificiales y a continuación verbena con al orquesta 'Tango'.

CEBOLLA

-A las 18,00 horas: concurso de carrozas y comparsas.

-A las 23,00 horas: pregón de fiestas a cargo de Desiderio Modelo Valencia y a continuación fuegos artificiales y verbena con al orquesta 'Montecarlo'. Al finalizar, discoteca móvil.

VELADA

-A las 12,00 horas: vaquilla con charanga 'La Abantera'.

-A las 18,00 horas: grand prix.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Euforia' y a continuación discoteca móvil.

﻿ALCABÓN

-A las 10,00 horas: cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.

-A las 13,00 horas: desfile de carrozas y comparsas.

-A las 14,00 horas: caldereta solidaria.

-A las 00,30 horas: concierto de 'La edad de oro del pop español' y al finalizar discoteca móvil..

CEDILLO DEL CONDADO

-A las 10,00 horas: tradicional encierro campero.

-A las 18,30 horas: concierto de la banda de música.

-A las 20,00 horas: misa y ofrenda floral.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Diamante Show'.

-A las 00,30 horas: fuegos artificiales.

BURGUILLOS DE TOLEDO

-A las 12,30 horas: misa y baile de la bandera.

.A las 13,30 horas: refresco popular y aperitivo.

-A las 22,00 horas: actuaciones de Raúl Santana, María Barrios, ballet internacional de Aurora Ruiz y María Bolkan. Al finalizar, traca fin de fiestas

CARRANQUE

-A las 9,00 horas: encierro y suelta de reses.

-A las 12,00 horas: bueyada infantil.

-A las 14,00 horas: concurso de paellas.

-A las 18,00 horas: exhibición de gimnasia rítmica.

-A las 19,30 horas:: espectáculo 'Un viaje al pasado' y a continuación traca fin de fiestas.

MÉNTRIDA

-A las 10,30 horas: pasacalles.

-A las 12,00 horas: bueyada infantil.

-A las 13,00 horas: tradicional refresco con al banda Unión Musical Mentridana y a continuación cañeo de peñas con la charanga 'Bellotas Soundo.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula'.

RECAS

-A las 6,00 horas: charanga 'Cuidado también'.

-A las 22:30 horas: verbena con la orquesta 'La Pirata'.

-A las 00,30 horas: fuegos artificiales para continuar con la verbena y discoteca móvil.

SONSECA

-A las 9,00 horas: diana floreada.

-A las 21,30 horas: pregón de fiestas a cargo de Alfonso Martín Cabello.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales y a continuación verbena con la orquesta 'Vulkano'.

YUNCOS

-A las 12,00 horas: parque infantil con las Zascanduri.

-A las 13,00 horas: bueyada infantil.

-A las 14,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 19,00 horas: toro enmaromado y suelta de vacas en la plaza de toros..

CHOZAS DE CANALES

-A las 10,00 horas: diana por las calles.

-A las 11,00 horas: mercadillo en la plaza, misa y refresco popular.

MOCEJÓN

-A las 10,00 horas: tradicional encierro.

-A las 13,00 horas: baile de las cañas.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: El Pulpo y a continuación 'La locura del zurdo' y discoteca móvil.

LILLO

-A las 11,00 horas: pasacalles de gigantes y cabezudos.

-A las 14,00 horas: paella popular.

-De 16 a 20,00 horas: parque infantil.

-A las 21,30 horas: espectáculo flamenco a cargo de Manuel Picón.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

OCAÑA

-A las 12,00 horas: tradicional chupinazo y ofrenda de flores.

-A las 22,00 horas: concurso de comparsas.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A la 1,00 horas: verbena con al orquesta 'Evasión' y después discoteca móvil.

OROPESA

-A las 13,00 horas: fiesta de la espuma

-A las 14,00 horas: comida popular.

MIGUEL ESTEBAN

-A las 22,15 horas: recepción de Reina, Damas, miembros de la Hermandad de la

Virgen del Socorro, Autoridades, Banda de música municipal y vecinos del municipio.

-A las 22:30 horas: ofrenda floral y salve.

-A las 23:30 horas: fuegos artificiales.

-A la 1,00 horas verbena con la orquesta 'Maxims Rock Band'.

-A las 3,00 horas: Zona joven.

LA PUEBLANUEVA

-A las 18,00 horas: juegos populares en la plaza.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores'.

GUADAMUR

-A las 13,00 horas: inauguración de las fiestas, izado de banderas y disparo de la tradicional mascletá y música con el grupo 'Con sabor'.

-A las 20,00 horas: procesión de la Virgen de la Natividad.

A las 00,30 horas: fuegos artificiales.

-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Nuevo cobalto'.

NAVAMORCUENDE

-A las 12,00 horas: chupinazo, repique de campanas y aperitivo popular con la charanga 'Los Coruchitos'.

-A las 19,00 horas: ofrenda floral a la Virgen de la Nava.

-A las 20,00 horas: actuación del grupo folclórico de Navamorcuende y Sartajada.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Séptima avenida'.

-A las 5,00 horas: discoteca móvil.

TURLEQUE

-A las 18,00 horas: grand prix y tradicional bajada de toros.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula Show'.

CABEZAMESADA

-A las 10,00 horas: diana.

-A las 12,00 horas: fiesta de la bicicleta.

-A las 18,30 horas: juegos y actuaciones infantiles.

-A las 20,00 horas: actuación musical en la residencia.

-A las 22,00 horas: espectáculo 'Quejío flamenco' y traca fin de fiestas.

VILLARRUBIA DE SANTIAGO

-A las 10,00 horas: tradicional encierro.

-A las 18,00 horas: novillada con picadores con Julio Méndez y Tomás González, con ganado de Antonio Palla.

-A las 2,00 horas: verbena con la orquesta 'La Senda'.