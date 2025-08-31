La orquesta Panorama, que hoy estará en Illescas, durante una actuación en Toledo el pasado junio

Dónde ir de fiestas este domingo 31 de agosto en la provincia de Toledo Illescas, Villaluenga de la Sagra, Borox, Gálvez, Corral de Almaguer, La Puebla de Almoradiel, Aldeanueva de Barbarroya, Alcañizo, Villaseca de la Sagra, Mocejón, Recas, Burguillos, Cedillo del Condado, Menasalbas, Velada y El Torrico

ILLESCAS

-A las 12:00 horas: solemne eucaristía.

-A las 21:00 horas: procesión.

-A las 23:30 horas: actuación de la orquesta 'Panorama'.

-A las 2:30 horas: festival de música urbana con Pantani, Mike Goldman y Dj William.. .

VILLALUENGA DE LA SAGRA

-A las 7:30 horas: diana con la charanga 'Los Kukis'.

-A las 9:30 horas: chocolatada.

-A las 11:00 horas: carrera de autos locos.

-A las 19:30 horas: velocípedo mágico.

-A las 20:00 horas: chorizada merienda fin de fiestas.

-A las 22:00 horas espectáculo fin de fiestas 'Mariachis cielito lindo'.

-A las 24:00 horas: traca final de fiestas.

BOROX

-A las 9:00 horas diana y a continuación encierro.

-A las 18:00 horas: pasacalles con al charanga 'La amapola'.

-A las 19:00 horas: encierro.

-A las 21:00 horas: tradicional caldereta.

-A las 22,30 horas: espectáculo 'Calle flamenco'.

-A las 24:00 horas: traca fin de fiestas.

GÁLVEZ

-A las 13:00 horas: concentración de mozos y charangas.

-A las 14:00: don Tancredo con vaquillas.

-A las 20:30: concurso-desfile de disfraces infantil.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Sonital' y fin de fiestas con el 'Pobre de mi'.

CORRAL DE ALMAGUER

-De 10 a 13:30 horas: XIX Encuentro regional de encajeras.

-A las 13:30 horas: baile del vermú con versiones efecto milenials.

-A las 17:00 horas: pasacalles 'Ron and play'.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi'.

LA PUEBLA DE ALMORADIEL

-A las 19:00 horas: acto institucional de inauguración con izado de bandera y disparo de salvas. Homenaje a la banda de música 'La Flor de la Mancha' por sus noventa aniversario con la música de Jayme Tostado y María Salazar.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Diamante'.

-A las 2:00 horas: discoteca móvil con Dj Delak.

ALDEANUEVA DE BARBARROYA

-A las 9:30 horas: pasacalles.

-A las 10:30 horas: concurso de carrozas engalanadas.

-A las 15:30 horas: disco móvil.

-A las 23:00 horas: verbena con la orquesta 'Vivache'.

ALCAÑIZO

-A las 12:00 horas: misa.

-A las 13:30 horas: convite en la plaza mayor.

-A las 22:00 horas: concurso de disfraces infantiles.

-A las 23:00 horas: encuentro de jotas, rondeñas y más.

-A las 01:00 horas: discoteca móvil 'Kroma'.

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 9:00 horas: tradicional encierro.

-A las 18:30 horas: 'Novillada aniversario' con picadores con ocho reses de ocho ganaderías toledanas para Jesús Ángel Olivas, Villita, David Campos y Pedro Luis .

MOCEJÓN

-A las 11:00 horas: II Artesanía en vivo.

BURGUILLOS

-De 16:30 a 19:30 horas: fiesta acuática.

-A las 20:00 horas: ruta cultural 2025.

-A las 22:00 horas: exhibición baile de la bandera.

RECAS

-A las 11:30 horas: fiesta de la bicicleta.

-A las 17:00 horas: campeonato de bingo.

-A las 18:00 horas: carrera de autos locos.

-A las 22:30 horas: actuación de baile 'Grupo un poquito de to'.

CEDILLO DEL CONDADO

-A las 11:00 horas: encierro infantil con bueyes.

-A las 18:00 horas: pasacalles con la charanga 'Los Kukis'.

-A las 20:00 horas: grand prix de peñas.

MENASALBAS

-A las 20:00 horas: desfile de carrozas.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00:30 horas: pregón de fiestas.

-A la 1:00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula Show'.

-A las 5:00 horas: discoteca móvil.

VELADA

-A las 22:30 horas: actuación del grupo 'De sal y canela'.

EL TORRICO

-A las 12:00 horas: inicio del nuevo año sangilero y chupinazo con charanga.

-A las 20:00 horas: ofrenda floral y pasacalles con charanga.

-A las 24:00 horas: fuegos artificiales.

-A la 1:00 horas: verbena con la orquesta 'Scream' y a continuación discoteca móvil.