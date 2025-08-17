Tamara y Francisco actuarán esta noche en el recinto ferial de La Peraleda, en Toledo

Dónde ir de fiestas este domingo 17 de agosto en la provincia de Toledo Alameda de la Sagra, Quintanar de la Orden, Toledo, La Estrella, Seseña, Bernuy, Almorox, San Román de los Montes, Retamoso de la Jara, Navalcán, San Martín de Montalbán, Camarena, La Calzada de Oropesa, Camuñas, Cazalegas, Mohedas de la Jara, Montesclaros y Ugena

ALAMEDA DE LA SAGRA

-A las 21:00 horas: grand prix.

-A las 00:30 horas: verbena con la orquesta 'Etiqueta Show' y luego discoteca móvil.

QUINTANAR DE LA ORDEN

-A las 10:00 horas: prueba de la liga de veleros RC Clase F3Jb del Campeonato de Castilla La Mancha.

-De 11:00 a 13:30 horas: actividades infantiles.

-A las 11:00 horas: conoce Garagewine.

-A las 12:30 horas: pasacalles a cargo de la Unión Musical Quintanareña.

- A las14:00 horas: baile del vermut.

-A las16:00 horas: tarde mojico con Dj Jonathan López & Krumel.

-De 18:30 a 20:00 horas: actividades infantiles.

-A las 20:00 horas: Trofeo de fútbol de Feria y Fiestas 2025. C.D. Fibritel Villacañas - C.D. Quintanar.

-A las 21:30 horas: la fiesta de Mickey Mouse - Tributo Musical.

-A las 22:30 horas: teatro 'Donde nacen las palabras'.

-A las 00:30 horas: Kraken Moster Party, a beneficio de la reconstrucción de la plaza de toros.

-A las 01:30 horas: Taskas 2025.

SESEÑA

-A las 8:30 horas: encierro de reses.

-A las 11:00 horas: fiesta del agua.

-A las 13:30: aperitivo de bares.

-A las 20:00 horas: grand prix de peñas.

-A las 22:30 horas: fiesta del dulcer

-A las 23:00 horas: entrega de trofeos.

-A las 23:30 horas: actuación del grupo de baile DeportDance.

-A las 00:30 horas: concierto del grupo 'Rebobinados', de pop.

ALMOROX

-A las 8:00 horas: encierro de reses.

.-A las 18:30 horas: corrida de toros con El Cid, Román y Juan de Castilla, ante ganado de Ojailén.

-A las 24:00 horas: verbena con la orquesta 'Tucán'

TOLEDO

-A las 21:30 horas: concierto de la banda de música 'Ciudad de Toledo, en la plaza del Ayuntamiento.

-A las 22:00 horas: concierto de Tamara y Francisco en el recinto ferial La Peraleda.

BERNUY

A las 12:00 horas: actividades del día del niño.

-A las 21:00: cena de hermandad previa inscripción, y a continuación el saxofonista Ricardo Cruz..

LA ESTRELLA

-A las 20:30 horas: final de fútbol sala senior.

-A las 21:00 horas: musical infantil.

-A las 23:30: entrega de premios y rifa popular.

-A las 24:00 horas: exhibición de bailes modernos por los niños.

_A las 24:30 horas: actuación de 'Aires jareños'.

SAN ROMÁN DE LOS MONTES

-A las 21:30 horas: cena popular y después traca fin de fiestas..

CAMARENA

-A las 18:00 horas: grand prix.

-A las 21:00 horas: cena fin de fiestas.

-A las 23:00 horas: entrega de trofeos.

-A las 24:00 horas: traca fin de fiestas.

LA CALZADA DE OROPESA

-A las 22:00 horas: concurso ¿Conoces La Calzada?.

CAZALEGAS

-A las 13:00 horas: pasacalles y visita a la residencia geriátrica.

-A las 14:00 horas: degustación de paella.

-A las 16:00 horas Dj Mati.

-A las 18:00 horas: actuación del grupo Pink Cadillac.

-A las 20:00 horas: Dj Mala sangre y traca fin de fiestas.

MONTESCLAROS

-A las 19:00 horas: clase práctica taurina en la plaza de toros.

NAVALCÁN

-A las 19:00 horas: espectáculo ecuestre 'El arte de Andalucía a caballo'.

-A las 23:00 horas: baile.

-A las 23:30 horas: concierto 'La edad de oro del pop español'.

-A las 03:00 horas Dj Neil y Dj Pedro Carbonero.

-A las 08:00 horas: baile del alba con la charanga 'Madre Isabel' de Navalcán.

RETAMOSO DE LA JARA

-A las 10:00 horas: decoración de fachadas.

-A las 14:00 horas: croquetada.

-A las 19:30 horas: procesión y tradicional puja.

-A las 23:30: discoteca móvil y baile de la escoba..

UGENA

-A las 9:00 horas: gran romería.

-A las 13:00 horas: carrera de cintas.

-A las 14:00 horas: exhibición de caballos.

-A las 23:00 horas: cine infantil..