Dónde ir de fiestas este domingo 10 de agosto en la provincia de Toledo

Argés, Valmojado, Villacañas, Seseña, Alameda de la Sagra, Parrillas

El humorista Agustín Durán actuará en Parrillas.
Argés:

-A las 13,30 horas: paella popular.

-A las 19 horas: clase práctica de la Escuela Taurina Domingo Ortega de Toledo.

-A las 23 horas: actuación del humorista Félix El Gato y concierto del dúo Azúcar Moreno.

Alameda de La Sagra:

-A las 13 horas: exhibición de percusión.

-A las 14 horas: paella popular.

-A las 22 horas: pregón de fiestas a cargo de Belén López Martín, y a continuación actuación musical de 'Best Witchez' con sonidos de los 60 a los 90.

Seseña:

-De 11:30 a 14 horas: exhibición de tiro con arco.

-A las 18,30: competición de natación.

-A las 20 horas: olimpiada de peñas.

Parrillas:

-A las 12 horas: talla de los quintos.

-A las 14 horas: actuación durante las cañas del saxofonista Ismael Dorado.

-A las 23 horas : tradicional cena del guiso de caldereta de ternera con patatas y a continuación actuación del humorista Agustín Durán.

Valmojado:

-A las 10, 00 horas: tradicional suelta de novillos.

-A las 21 horas: espectáculo ecuestre flamenco.

-A las 23 horas: noche de tributos con la actuación de Raúl Santana (Raphael, Julio Iglesias…) y María Barrios (Karina, Rafaella Carrá…), y a su término, dulce y fuegos artificiales fin de fiestas.

Villacañas:

-A las 13 horas: baile del vermú.

-A las 19 horas: corrida de toros con Álvaro Lorenzo, Morenito de Aranda y Jorge Molina.

-A las 24 horas: concierto de El duende callejero, y a su término séptimo Summer Festival con Dani Óptima

