El humorista Agustín Durán actuará en Parrillas.

Dónde ir de fiestas este domingo 10 de agosto en la provincia de Toledo Argés, Valmojado, Villacañas, Seseña, Alameda de la Sagra, Parrillas

Argés:

-A las 13,30 horas: paella popular.

-A las 19 horas: clase práctica de la Escuela Taurina Domingo Ortega de Toledo.

-A las 23 horas: actuación del humorista Félix El Gato y concierto del dúo Azúcar Moreno.

Alameda de La Sagra:

-A las 13 horas: exhibición de percusión.

-A las 14 horas: paella popular.

-A las 22 horas: pregón de fiestas a cargo de Belén López Martín, y a continuación actuación musical de 'Best Witchez' con sonidos de los 60 a los 90.

Seseña:

-De 11:30 a 14 horas: exhibición de tiro con arco.

-A las 18,30: competición de natación.

-A las 20 horas: olimpiada de peñas.

Parrillas:

-A las 12 horas: talla de los quintos.

-A las 14 horas: actuación durante las cañas del saxofonista Ismael Dorado.

-A las 23 horas : tradicional cena del guiso de caldereta de ternera con patatas y a continuación actuación del humorista Agustín Durán.

Valmojado:

-A las 10, 00 horas: tradicional suelta de novillos.

-A las 21 horas: espectáculo ecuestre flamenco.

-A las 23 horas: noche de tributos con la actuación de Raúl Santana (Raphael, Julio Iglesias…) y María Barrios (Karina, Rafaella Carrá…), y a su término, dulce y fuegos artificiales fin de fiestas.

Villacañas:

-A las 13 horas: baile del vermú.

-A las 19 horas: corrida de toros con Álvaro Lorenzo, Morenito de Aranda y Jorge Molina.

-A las 24 horas: concierto de El duende callejero, y a su término séptimo Summer Festival con Dani Óptima

Más temas:

Villacañas

Valmojado

Seseña