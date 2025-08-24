Habrá festival taurino con Álvaro Lorenzo, Esaú Fernández y Sergio Céspedes en Navahermosa

Dónde ir de fiesta este domingo 24 de agosto en la provincia de Toledo Hasta 14 pueblos viven este fin de semana sus fiestas patronales con verbenas, conciertos, actos religiosos y sciales

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 8,30 horas: diana.

-A las 9,30 horas: encierro y suelta de reses.

-A las 12,30 horas: misa por el Cristo del Amparo y posterior refrigerio.

-A las 19,00 horas: novillada con picadores con El Mella y Nacho Torrejón.

-A las 23,00 horas: procesión.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Centauro'.

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

-A las 9,00 horas: diana floreada y pasacalles.

-A las 13,00 horas: misa mayor.

-A las 15,00 horas: paella gigante a la brasa.

-A las 14,00 horas: Dj Jancace.

-A las 22,30 horas: procesión de San Bartolomé.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 0,45 horas: verbena con la orquesta 'La calle'..

AÑOVER DE TAJO

-A las 7,00 horas: tradicional diana.

-A las 12.30 horas: santa misa.

-A las 13,30 horas: refresco y jamón.

-A las 19,00 horas: tradicional encierro. con toros de Peñajara.

-A las 22.00 horas: solemne procesión.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula Show'.

A las 4,30 horas: discoteca móvil Fiesta 'Supervivientes' con los Dj locales Dj Mora y Dj Tomate.

HUERTA DE VALDECARÁBANOS

-A las 8,30 horas: diana.

-A las 10,00 horas santa misa y posterior procesión.

-A las 19,00 horas: festival taurino con Fernando Robleño, Damián Castaño, Gómez del Pilar y la promesa Villita, con toros de Los Millares.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Vértigo'.

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ

-A las 11,10 horas: recogida del hermano mayor.

-A las 11,30 horas: procesión, misa y aperitivo.

-A las 01,00 horas: verbena con la orquesta 'The River' y después disco móvil.

NAVAHERMOSA

-A las 9,00 horas: diana floreada.

-A las 12,00 horas: santa misa y posterior refresco con al banda de música.

-A las 19,00 horas: festival taurino con Álvaro Lorenzo, Esaú Fernández y Sergio Céspedes.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Gran Danubios' y posterior macrodiscoteca.

ESCALONA

-A las 08,000 horas: suelta de vaquillas.

-A las 10,00 horas: toboganes acuáticos, castillos hinchables y guerra de globos de agua.

-A las 14,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 22,30: noche de monólogos con Juanete Deltó.

-A las 23,30 horas: chocolatada.

-A las 24,00 horas: conciertos fin de fiesta con King África y a continuación Darwin.

TEMBLEQUE

-A las 7,00 horas: diana floreada.

-A las 13,30 horas: baile del vermú con el grupo 'Cosa fina'.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Estrella Central'.

-A las 00,30 horas: tributo a Melendi y al final discoteca móvil.

LAYOS

-A las 11,30 horas: pasacalles.

-A las 13,00 horas: refresco y baile de banderas.

-A las 20,30 horas: pasacalles con la banda de música.

-A las 00,30 horas: tributo musical al pop-rock de los 80 al 2000 con el grupo 'Kanai'.

ALMONACID

-A las 10,00 horas: diana.

-A las 11,30 horas: solemne misa.

-A las 13,30 horas: recepción oficial y aperitivo.

-A las 24,00 horas: tributo a los 80, 90 y 2000 con el grupo 'Versionity' y a continuación macrodiscoteca.

ORGAZ

-A las 8,00 horas: tradicional chupinazo.

-A las 10,00 horas: bueyada infantil.

-A las 11,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 12,00 horas: parque infantil.

-A las 13,00 horas: sesión Remember con Dj Chus Nadal.

-A las 18,00 horas: campeonato de bolos.

-A las 21,00 horas: tradicional cucaña.

-A las 22,00 horas: concierto de la banda municipal.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Centauro'.

VILLANUEVA DE ALCARDETE

-A las 9,00 horas: encierro y suelta de reses en la plaza, seguido de bueyada infantil y fiesta de la espuma.

-A las 13,00 horas: aperitivo con Dj Palomo, Josete y Linillos.

-A las 18,30 horas: grand prix.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'The Masters'.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

-A las 11,45 horas: concentración de peñas.

-A las 12,00 horas: chupinazo inicio de fiestas.

-A las 19,00 horas: ofrenda floral.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A la 01,00 horas: La edad de oro del pop español.

-A las 2,00 y 4,00 horas: toros de fuego.

-A las 4,45 horas: discoteca móvil.

BOROX

-A las 19,00 horas: exhibición de trashumancia y posterior charanga.