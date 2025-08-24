Dónde ir de fiesta este domingo 24 de agosto en la provincia de Toledo
Hasta 14 pueblos viven este fin de semana sus fiestas patronales con verbenas, conciertos, actos religiosos y sciales
SANTA CRUZ DEL RETAMAR
-A las 8,30 horas: diana.
-A las 9,30 horas: encierro y suelta de reses.
-A las 12,30 horas: misa por el Cristo del Amparo y posterior refrigerio.
-A las 19,00 horas: novillada con picadores con El Mella y Nacho Torrejón.
-A las 23,00 horas: procesión.
-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Centauro'.
SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS
-A las 9,00 horas: diana floreada y pasacalles.
-A las 13,00 horas: misa mayor.
-A las 15,00 horas: paella gigante a la brasa.
-A las 14,00 horas: Dj Jancace.
-A las 22,30 horas: procesión de San Bartolomé.
-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.
-A las 0,45 horas: verbena con la orquesta 'La calle'..
AÑOVER DE TAJO
-A las 7,00 horas: tradicional diana.
-A las 12.30 horas: santa misa.
-A las 13,30 horas: refresco y jamón.
-A las 19,00 horas: tradicional encierro. con toros de Peñajara.
-A las 22.00 horas: solemne procesión.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula Show'.
A las 4,30 horas: discoteca móvil Fiesta 'Supervivientes' con los Dj locales Dj Mora y Dj Tomate.
HUERTA DE VALDECARÁBANOS
-A las 8,30 horas: diana.
-A las 10,00 horas santa misa y posterior procesión.
-A las 19,00 horas: festival taurino con Fernando Robleño, Damián Castaño, Gómez del Pilar y la promesa Villita, con toros de Los Millares.
-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Vértigo'.
ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ
-A las 11,10 horas: recogida del hermano mayor.
-A las 11,30 horas: procesión, misa y aperitivo.
-A las 01,00 horas: verbena con la orquesta 'The River' y después disco móvil.
NAVAHERMOSA
-A las 9,00 horas: diana floreada.
-A las 12,00 horas: santa misa y posterior refresco con al banda de música.
-A las 19,00 horas: festival taurino con Álvaro Lorenzo, Esaú Fernández y Sergio Céspedes.
-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Gran Danubios' y posterior macrodiscoteca.
ESCALONA
-A las 08,000 horas: suelta de vaquillas.
-A las 10,00 horas: toboganes acuáticos, castillos hinchables y guerra de globos de agua.
-A las 14,00 horas: fiesta de la espuma.
-A las 22,30: noche de monólogos con Juanete Deltó.
-A las 23,30 horas: chocolatada.
-A las 24,00 horas: conciertos fin de fiesta con King África y a continuación Darwin.
TEMBLEQUE
-A las 7,00 horas: diana floreada.
-A las 13,30 horas: baile del vermú con el grupo 'Cosa fina'.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Estrella Central'.
-A las 00,30 horas: tributo a Melendi y al final discoteca móvil.
LAYOS
-A las 11,30 horas: pasacalles.
-A las 13,00 horas: refresco y baile de banderas.
-A las 20,30 horas: pasacalles con la banda de música.
-A las 00,30 horas: tributo musical al pop-rock de los 80 al 2000 con el grupo 'Kanai'.
ALMONACID
-A las 10,00 horas: diana.
-A las 11,30 horas: solemne misa.
-A las 13,30 horas: recepción oficial y aperitivo.
-A las 24,00 horas: tributo a los 80, 90 y 2000 con el grupo 'Versionity' y a continuación macrodiscoteca.
ORGAZ
-A las 8,00 horas: tradicional chupinazo.
-A las 10,00 horas: bueyada infantil.
-A las 11,00 horas: fiesta de la espuma.
-A las 12,00 horas: parque infantil.
-A las 13,00 horas: sesión Remember con Dj Chus Nadal.
-A las 18,00 horas: campeonato de bolos.
-A las 21,00 horas: tradicional cucaña.
-A las 22,00 horas: concierto de la banda municipal.
-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.
-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Centauro'.
VILLANUEVA DE ALCARDETE
-A las 9,00 horas: encierro y suelta de reses en la plaza, seguido de bueyada infantil y fiesta de la espuma.
-A las 13,00 horas: aperitivo con Dj Palomo, Josete y Linillos.
-A las 18,30 horas: grand prix.
-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'The Masters'.
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
-A las 11,45 horas: concentración de peñas.
-A las 12,00 horas: chupinazo inicio de fiestas.
-A las 19,00 horas: ofrenda floral.
-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.
-A la 01,00 horas: La edad de oro del pop español.
-A las 2,00 y 4,00 horas: toros de fuego.
-A las 4,45 horas: discoteca móvil.
BOROX
-A las 19,00 horas: exhibición de trashumancia y posterior charanga.
