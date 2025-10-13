Suscribete a
Familias de bebés nacidos en 2025 en municipios despoblados de Toledo podrán acceder a ayudas de hasta 1.500 euros

El programa de ayudas de la Diputación de Toledo, que cumple su segunda edición, destinará un total de 231.000 euros

La Diputación de Toledo promueve acciones para hacer más atractivo el mundo rural y combatir la despoblación

Ediificio de la Diputación de Toledo
Ediificio de la Diputación de Toledo Diputación

El Gobierno de la Diputación de Toledo vuelve a abrir, por segundo año consecutivo, la convocatoria dirigida a los ayuntamientos para entregar un máximo de 1.500 euros a los padres de bebés nacidos en la provincia, durante el año 2025, en municipios que ... se encuentren en riesgo de extrema o intensa despoblación. Una medida que tiene como fin fijar población, revitalizar las economías locales y preservar la cultura, tradiciones y patrimonio cultural de las entidades locales.

