Un fallecido y un herido tras salirse de la vía el turismo y dar varias vueltas de campana en Sonseca

Un varón de 25 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico tras salirse de la vía el turismo en el que viajaba y dar varias vueltas de campana en la localidad toledana de Sonseca. En el siniestro también ha resultado herido otro varón de 31 años, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente tuvo lugar a las 23.18 horas de este miércoles, en la calle Ciruelos de Sonseca.

Hasta ese lugar se trasladaron una UVI para atender al joven de 25 años, que falleció en el lugar, un médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital, que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Toledo. En el operativo también ha intervenido la Guardia Civil.