obituario

Fallece a los 75 años Miguel García-Arroba Molero, exalcalde de Corral de Almaguer (Toledo)

El municipio manchego despide este sábado a una figura muy querida y respetada tanto por su labor educativa en su etapa de maestro como por su trayectoria política. Fue alcalde entre 1987 y 1995

Miguel García-Arroba fue alcalde de Corral de Almaguer durante dos legislaturas
Carlos Martín-Fuertes

Toledo

Miguel García-Arroba Molero, exmaestro, exalcalde de Corral de Almaguer, expresidente de la Mancomunidad de Aguas del Río Algodor y exdiputado provincial, ha fallecido a los 75 años. Su muerte deja una profunda huella en la localidad, donde era considerado una persona cercana, respetada y ... muy apreciada por vecinos y antiguos alumnos.

