Fallece a los 75 años Miguel García-Arroba Molero, exalcalde de Corral de Almaguer (Toledo)

Miguel García-Arroba Molero, exmaestro, exalcalde de Corral de Almaguer, expresidente de la Mancomunidad de Aguas del Río Algodor y exdiputado provincial, ha fallecido a los 75 años. Su muerte deja una profunda huella en la localidad, donde era considerado una persona cercana, respetada y ... muy apreciada por vecinos y antiguos alumnos.

Su trayectoria política comenzó como concejal por el entonces PCE. Posteriormente se incorporó al PSOE, partido con el que ejerció la Alcaldía de Corral de Almaguer durante las legislaturas comprendidas entre 1987 y 1995. Su etapa al frente del Ayuntamiento marcó una parte destacada de la vida municipal de aquellos años.

Antes de su dedicación a la gestión pública, García-Arroba desarrolló una dilatada carrera docente. Trabajó como maestro en el colegio público Nuestra Señora de la Muela, además de ejercer en otras localidades manchegas. En el ámbito educativo era reconocido por su cercanía, su trato afable y el respeto unánime que generaba entre compañeros y alumnado. También destacaba por su afición al deporte, especialmente al fútbol.

En el centro educativo impartió las asignaturas de Expresión Plástica y Religión en los niveles de tercero y cuarto de la entonces EGB, compartiendo responsabilidades docentes con otros maestros. En el entorno educativo era conocido de forma familiar con el apelativo de 'pulmonía'.

Corral de Almaguer se despide hoy en el cementerio municipal de una figura tan vinculada a la vida social, educativa y política del municipio.