Extinguido el incendio declarado en un taller de Quintanar de la Orden y que se amplió a una nave de maderas

El incendio originado este martes en la nave de un taller mecánico de la localidad toledana de Quintanar de la Orden y que se ha extendido a otra de maderas ha sido extinguido, sin dejar personas afectadas. Tras extinguirse las llamas, en el lugar se han quedado realizando labores de vigilancia, las dotaciones de bomberos de Villarrubia de Santiago y Villacañas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el fuego se ha iniciado a las 14.43 horas en una nave perteneciente a un taller mecánico ubicada en la carretera de El Toboso, mientras el establecimiento se encontraba cerrado. Posteriormente, el fuego se ha extendido a una nave cercana de maderas.

En el lugar han trabajado contra las llamas bomberos de los parques de Villarrubia de Santiago, Villacañas, Orgaz e Illescas. También se han movilizado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.

