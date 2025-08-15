Extinguido el incendio de Calera y Chozas que se declaró el pasado martes

Un helicóptero actúa en el incendio de Calera el pasado miércoles

El Plan Infocam de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido el fuego que se originó el pasado martes en Alberche del Caudillo y se desplazó a Calera y Chozas, ambas localidades de la provincia de Toledo.

Según la información ofrecida por Infocam, el incendio se dio por controlado este jueves sobre las diez de la noche y en su extinción han trabajado 40 medios y 169 personas.

Las labores de extinción de este fuego, que se inició a las 18:15 horas, se complicaron en la tarde noche del martes, llegando incluso a situación operativa de Nivel 2, obligando a confinar a 5.000 personas. El viento fue desplazando las llamas y se vivieron momentos dramáticos, según manifestó a ABC el alcalde de Calera, Gabriel López-Colina.

Noticia Relacionada «Una lengua de fuego rodeaba casi todo Calera y Chozas, era apocalíptico» Mercedes Vega El alcalde del municipio de Toledo, Gabriel López-Colina, narra a ABC cómo vivió la «rápida» propagación del incendio en la tarde de este martes

El incendio no llegó hasta el casco urbano, aunque lo rodeó casi entero y todos los esfuerzos se centraron en impedir que las llamas llegaran a una industria de estructuras metálicas, donde había disolventes, a un almacén de grano y otras explotaciones ganaderas.

También se cortaron las carreteras que acceden al municipio, la CM-4100, que une la localidad con la pedanía de Alberche, que se abrió el miércoles, y la CM-4130, que conecta con la A-5 y Velada. Durante la madrugada del miércoles los trabajos evolucionaron muy favorablemente y a las 9:00 horas se bajó al nivel 1 de emergencia.

Aunque en un principio se habló de 1.400 hectáreas calcinadas, tras una nueva valoración más exacta se determinó que eran 900 hectáreas de pasto y monte bajo afectadas por el fuego.