Éxito de la primera jornada de huelga en Schreiber Foods de Noblejas: 100% de seguimiento

El 100% de los trabajadores y trabajadoras ha secundado el paro de este jueves, mostrando su malestar e indignación por su situación laboral tras el cambio de dirección en la multinacional Schreiber Foods de Noblejas (Toloedo). Se han concentrado este mediodía frente a la puerta ... de la factoría. Un paro de dos horas que se repetirá cada semana, en concreto cada jueves y viernes, en cada uno de los turnos de trabajo.

Además, los trabajadores y trabajadoras no descartan trasladar la protesta a los centros de trabajo de Mercadona, cliente principal de Schreiber Foods, y endurecer la movilización, mientras la empresa siga sin querer resolver los conflictos existentes.

«Seguiremos secundando la huelga hasta que la empresa quiera hablar con nosotros, hasta que quiera escucharnos, vamos a continuar luchando por nuestros derechos, nuestros salarios y por poder trabajar con un clima laboral digno», afirma la presidenta del comité de empresa de Schreiber Foods Noblejas, Cristina Ramírez.

CCOO insiste en denunciar las sanciones desproporcionadas que se está imponiendo a las personas trabajadoras, con casos en los que se les suspende un mes de empleo y sueldo a operarios con salarios mileuristas, los incumplimientos de los acuerdos firmados con la representación legal de las y los trabajadores, así como el bloqueo de la negociación colectiva.

Los trabajadores y trabajadoras «no pueden seguir soportando este clima laboral de presión y el miedo al se ven sometidos en el día a día de su jornada laboral tras el cambio de dirección de la empresa. Nunca antes en los 23 años que lleva operando esta planta en Noblejas había ocurrido algo así», señala Ramírez.

Schreiber Foods cuenta con medio millar de trabajadores y trabajadoras en su planta de Noblejas, es el principal proveedor de yogures y productos lácteos de Mercadona.