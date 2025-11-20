Suscribete a
Éxito de la primera jornada de huelga en Schreiber Foods de Noblejas: 100% de seguimiento

Los trabajadores y trabajadoras se han concentrado frente a las puertas de la empresa y lo seguirán haciendo cada jueves y viernes en cada uno de los turnos

Éxito de la primera jornada de huelga en Schreiber Foods de Noblejas: 100% de seguimiento

El 100% de los trabajadores y trabajadoras ha secundado el paro de este jueves, mostrando su malestar e indignación por su situación laboral tras el cambio de dirección en la multinacional Schreiber Foods de Noblejas (Toloedo). Se han concentrado este mediodía frente a la puerta ... de la factoría. Un paro de dos horas que se repetirá cada semana, en concreto cada jueves y viernes, en cada uno de los turnos de trabajo.

