Los convoyes de la Cruz Roja se preparan para recoger a los rehenes
Escucha las noticias de este lunes 13 de octubre

La exclusión de la Diputación de Toledo de los fondos europeos frustra inversiones antirriadas

Su vicepresidente tercero, Joaquín Romera, asegura que la postura de Tolón, «la deja en mal lugar»

Toledo, única capital de Castilla-La Mancha excluida del reparto de los fondos europeos

Yunclillos fue uno de los pueblos arrasado por la riada provocada por la dana de 2023
Yunclillos fue uno de los pueblos arrasado por la riada provocada por la dana de 2023
Toledo

No sólo el Ayuntamiento de Toledo ha quedado fuera del reparto de los fondos europeos Edil. También la Diputación de Toledo, que había presentado un ambicioso plan que movilizaba una inversión de 90 millones de euros.

La exclusión, que el vicepresidente tercero de la institución ... provincial, Joaquín Romera, califica de «injusta» y «difícil de explicar», afecta de lleno a los proyectos diseñados para prevenir inundaciones en la comarca de La Sagra, donde se habían previsto cinco millones de euros para la construcción de balsas de regulación y tanques de tormentas destinados a evitar episodios como los que arrasaron el territorio durante la dana de 2023.

